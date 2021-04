Cette fois, il n’y a pas eu de surprise: Clarkson tue les Lakers

L’une des pires parties du cours de basket-ball 2020-21 est le calendrier. Remarquablement condensé, il épargne presque toutes les équipes de la catastrophe des blessures inhérente au sport. mais plus courant cette saison et pratiquement tout le monde a souffert sauf Jazz et Suns. Allez, wow, premier et deuxième de la Conférence occidentale. Et une autre des pires parties, qui affecte davantage les fans, est la répétition incompréhensible des matchs, effectuée pour minimiser les déplacements et réduire la mobilité pour réduire l’incidence de la pandémie de coronavirus, mais qui remplit le quotidien d’ennui. compétition qui voit désormais le même match, et sur le même terrain, tous les trois jours. Est ce qui est arrivé, Finalement avec les Lakers-Jazz ce matin. Il a déjà été joué il y a 72 heures à peine, avec la victoire de Los Angeles dans un grand match résolu en prolongation. Maintenant, cela a été répété, et la seule bonne chose (pour les fans des Lakers, cela ne l’aura pas été) est qu’au moins, le résultat a changé. Cette fois, le Jazz a prévalu sans Donovan Mitchell, également à terre lors du duel précédent, mais avec Rudy Gobert, qui est revenu dans la rotation. Et avec 22 points de Jordan Clarkson, un ancien Lakers qui est rentré chez lui pour être le bourreau de ce qui était sa première équipe NBA.

Clarkson a atterri dans la meilleure ligue du monde en 2014, et c’est l’une de ces promesses qui a vu la fin en direct et directement de Kobe Bryant, ce dernier grand héros parti avant son temps. Le 8 février 2014, après trois saisons et demie avec les Lakers, fIl a échangé aux Cavaliers avec Larry Nance Jr, en échange d’Isaïe Thomas et Channing Frye, un mouvement qui a donné peu d’avantages sportifs à certains et à d’autres. Dans l’Ohio, Clarkson a connu des moments de lucidité individuelle et a même marqué 42 points dans une défaite contre les Nets, mais il a toujours été considéré comme un talent qui n’a pas fini d’exploser. Dans le Jazz, auquel il est venu l’année dernière en échange de Dante Exum, les choses ont changé. Établi comme le sixième homme du programme Quin Snyder, c’est un micro-ondes qui possède une incroyable capacité de notation tous les soirs et qui exploite parfaitement vos minutes. La saison dernière, en 42 matchs dans l’Utah (seulement 2 départs), il est passé à 15,6 points en moyenne. Ce parcours, à 53 (1 partant) est à 17,4 et s’oppose fermement au prix du meilleur sixième homme, une récompense décernée à plusieurs prétendants.

Le garde a été le meilleur de son équipe contre les Lakers avec 22 points et une série de lancers spectaculaire: 9 sur 14 dans les buts sur le terrain, avec 2 sur 4 en triples et parfait (2 sur 2) de la ligne du personnel. Il était accompagné de tous les débutants Jazz, qui ont dépassé dix points. 14 + 10 de Gobert à son retour, 19 + 3 + 4 de Bojan Bogdanovic, 13 + 9 + 5 de Royce O’Neal sans raté sur le tir (5 sur 5), 21 points de Joe Ingles, également avec un spectaculaire toucher le poignet (8 sur 11 et 5 sur 8) et 14, avec 10 passes décisives, d’un bon Mike Conley. Les Jazz n’ont pas spéculé comme lors du dernier duel et ont gagné sans palliatif, ils n’ont pas accordé un seul avantage à leur rival et ne se sont permis de remporter que le dernier quart-temps, auquel ils sont entrés avec un avantage de 20 points (65-85), déjà insurmontable pour une équipe locale qui était chargée de maquiller légèrement le résultat, et rien d’autre. Les Jazz restent avec un bilan de 43-15 et mènent de 1,5 matchs sur les Suns, leurs plus proches poursuivants, qui n’arrêtent pas de gagner et leur compliqueront les choses d’ici les séries éliminatoires pour mener l’Occident.

Dans les Lakers, un peu de tout et beaucoup de rien. La partie logique qu’ils ont surmontée lors du match précédent s’est imposé, avec une victoire aussi inattendue que méritée qu’ils n’aient pas réussi à rééditer. Et ils ont tiré avec 43% en triplets, ce qui était de peu d’utilité face au résultat final. Talen Horton-Tucker a été le meilleur buteur avec 24 points (8 sur 13 sur le terrain et 3 sur 5 sur 3 points)tandis que Schröder, Caldwell-Pope et Kuzma ont également atteint des scores à deux chiffres. L’inconvénient était André Drummond, qui cette fois est resté à 8 + 8 + 4 + 2, des chiffres insuffisants qui ont laissé les Lakers avec un -15 avec lui sur la piste. Marc Gasol n’a plus joué (quelque chose qui, malheureusement, est en train de devenir une tradition) et Frank Vogel attend LeBron James et Anthony Davis (qui a très peu à revenir) pour affronter la dernière partie du parcours. Pour le moment, il semble que, sans eux, cela va éviter de tomber dans le play-in, ce qui n’est pas peu. Pour le reste, ce sera le retour des étoiles qui dictera la phrase. Nous verrons.