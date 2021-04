Cette fois, Jamie Foxx a demandé à Snoop Dogg d’intimider le nouveau petit ami de sa fille

Avant que Jamie Foxx ne devienne une star de cinéma, il était une star de la télévision. Il a fait ses débuts dans la série humoristique de sketchs In Living Color de 1991 à 1994 en tant que principal acteur de Seasons 3-5. Il a également créé, joué dans, produit exécutif, réalisé, composé et interprété la chanson thème de sa sitcom The Jamie Foxx Show de 1996 à 2001. La série a duré cinq saisons et 100 épisodes. La série était la dernière série scénarisée de Foxx, jusqu’à ce que papa arrête de m’embarrasser.