Cette fois-là, Andy Cohen a en fait demandé à la fraudeuse Jen Shah de vraies femmes au foyer comment elle avait son argent

Le marketing de réponse directe consiste à faire une offre ciblée d’un produit à un client présélectionné ou spécifique, afin de générer des leads. En termes plus simples, c’est comme lorsqu’on vous propose un essai gratuit pour un abonnement Hulu, mais vous devez créer un compte avec votre nom et votre adresse e-mail. Si cela semble encore déroutant, vous n’êtes pas le seul. La co-vedette de Jen Shah, Real Housewives of Salt Lake City, Heather Gay, a déclaré lors de la réunion qu’elle ne comprenait toujours pas les relations commerciales exactes de Shah, en disant: «Je ne sais pas ce qu’elle fait, mais j’aime ça.