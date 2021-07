Cette fois-là, Chris Pratt a mis au défi de manière hilarante Dave Bautista, co-star des Gardiens de la Galaxie, de lutter pendant qu’il était à Ambien

Vous connaissez Dave Bautista ? Il y a eu un moment dans ma vie où je prenais des somnifères pour m’aider à m’endormir, et je ne cause plus ce genre de choses. Je l’ai vu le lendemain. J’envoyais des SMS aux gens et je perdais connaissance, et je n’aurais aucune idée de ce que j’écrivais sur un Ambien. Le lendemain, il entre et dit : ‘Hé, mec. Ce texto que tu as envoyé hier soir. Et je me dis ‘Quel texto ?’ Il dit : ‘Tu ne te souviens pas ?’ [laughs like Bautista] Alors, alors qu’il sortait, je me suis dit : « Qu’est-ce que je lui ai envoyé un texto ?