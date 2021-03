Tandis que Derrière ses yeux n’a pas été conçue comme une série multi-saisons, car elle était basée sur le roman du même nom de l’auteur Sarah Pinborough, mais Pinborough a pas mal d’autres romans qui feraient de grandes adaptations sur Netflix et d’autres plates-formes et réseaux. Et si quelqu’un voulait faire de Eve Hewson et Justin Timberlake les stars de cette adaptation, qu’il en soit ainsi.