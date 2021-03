Cette fois-là, Gwyneth Paltrow s’est cachée chez ses parents pendant des semaines après la victoire aux Oscars

Lorsque vous gagnez un Oscar, vous devenez instantanément le sujet de conversation de la ville, et c’est ce qui est arrivé à Gwyneth Paltrow, pour le meilleur et pour le pire, lorsqu’elle a décroché le prix en 1999. Elle a dit qu’elle avait envie de se cacher d’elle. la maison des parents, et elle l’a apparemment fait pendant trois semaines. Sa mère est Blythe Danner, qui est également une actrice primée, et son père était le réalisateur / producteur Bruce Paltrow, décédé en 2002 des suites d’un cancer.