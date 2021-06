Cette fois la loi et l’ordre: Mariska Hargitay de SVU a surpris une fillette de 11 ans qui a déjoué un kidnappeur potentiel

Récemment, Alyssa Bonal, 11 ans, a été la cible d’une tentative d’enlèvement en Floride, mais elle a réussi à repousser le ravisseur. Et ce n’est pas tout ! Elle jouait avec de la boue bleue à un arrêt de bus lorsqu’un homme a tenté de la traîner dans une voiture, l’incitant à appliquer la boue sur ses bras tout en le repoussant. La bave bleue sur ses bras a fourni le genre de preuves tangibles que les autorités de la vie réelle pourraient utiliser pour attraper le suspect, et le genre que Benson et Cie poursuivent toujours sur Law & Order: SVU.