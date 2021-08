Cette fois-là, Quentin Tarantino a joué des scènes de gangsters de son film Star Trek

Certaines expériences de la vie sont si folles que le simple fait de parler de leur existence est un délice. Le scénariste Mark L. Smith, écrivain sur des films tels que The Revenant et The Midnight Sky, a une de ces histoires à raconter, car son travail sur le film Star Trek de Quentin Tarantino lui a laissé beaucoup de joyaux à raconter. Et l’un d’eux se trouve être le moment où Tarantino a joué des scènes de gangsters du script, ce qui, selon Smith, est tout aussi amusant que cela puisse paraître.