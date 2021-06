Cette fois-là, Salma Hayek a giflé Ryan Reynolds exactement là où on lui a dit de ne pas le faire sur le garde du corps de la femme du tueur à gages

De plus, il ne semble pas que ses singeries à l’écran aient causé des dommages durables à ses relations professionnelles avec ses co-stars. Elle a parlé de Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds sur PopCulture.com, insistant : « J’aime les gars ; J’aime Sam et Ryan. Elle a même révélé que le directeur de The Hitman’s Wife’s Bodyguard, Patrick Hughes, avait encouragé les acteurs à improviser bon nombre de leurs scènes. Alors vraiment, en improvisant les moindres détails de ses scènes d’action, elle faisait juste son travail, non ?