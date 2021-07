Cette fois, l’entraînement Aquaman 2 d’Amber Heard a été totalement interrompu par un invité non invité

in

Amber Heard peut être vue en train de faire des sauts de gymnaste sur des anneaux, et honnêtement, cela a l’air vraiment amusant mais difficile. L’équilibre et la force nécessaires pour performer sur les anneaux sont fous, mais les résultats d’un tel entraînement seront certainement excellents pour quiconque les pratique régulièrement. Dans ce cas, il est difficile de ne pas applaudir Heard pour ses efforts, même lorsqu’elle ne peut pas se retourner complètement toute seule. C’est aussi amusant de voir son entraîneur à la fois l’aider et la distraire pendant qu’elle accomplit ces exploits.