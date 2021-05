Cette fois, Matt Damon a presque manqué un rôle nominé aux Oscars en raison de l’interférence du studio

Bien sûr, Mark Watney de Channing Tatum aurait pu s’occuper de la construction d’abris, survivre aux éléments et recoudre ses propres blessures sans accroc. Mais après près de six ans à tenir The Martian comme une pierre de touche cinématographique et de science-fiction, il est difficile de penser à quelqu’un d’autre que Matt Damon dans ce rôle. Une partie de cette équation tient au fait que si M. Tatum jouait Mark Watney, nous nous serions attendus à ce qu’il survive quoi qu’il arrive; ce qui prive le récit de tout le plaisir et de la tension dans sa quête de survie.