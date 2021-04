Cette fois où Bob Odenkirk a été crié par Jeremy Irons sur le monologue de SNL

Hé, les gens ont ri, n’est-ce pas? La blague est à peu près juste que Jeremy Irons avait vraiment un Oscar en tête, et bien… il a fini par remporter son Oscar du meilleur acteur pour Reversal of Fortune quelques jours seulement après avoir livré ce monologue. Tout ce discours sur les Oscars l’a peut-être aidé d’une manière ou d’une autre? Ils ne peuvent pas tous être gagnants, mais j’imagine que si vous preniez un travail comme celui-là trop au sérieux et que vous vous inquiétiez à chaque fois du croquis parfait, SNL ne pourrait pas diffuser chaque semaine.