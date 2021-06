Cette fois où Mark Wahlberg a trouvé la star Ethan Embry, ne peut pas attendre à peine, couvert de cocaïne et de rouge à lèvres

Ce qui est exceptionnel. Rappelons-nous qu’Ethan Embry a eu une carrière incroyable bien après That Thing You Do ! Oui, il avait été dans Empire Records l’année précédente, mais il a transformé cet éclair de succès en des concerts dans Can’t Hardly Wait, Sweet Home Alabama et une multitude de rôles à la télévision. Vous voulez savoir quand cette histoire de Mark Wahlberg a pu arriver ? En 1997, Embry a joué Rusty Griswold, le fils du légendaire Clark Griswold de Chevy Chase, dans Vegas Vacation. Alors peut-être fêtait-il la fin d’un long tournage ? Ou une journée particulièrement éprouvante ? Mark Wahlberg avait probablement juste besoin de contexte le jour du pauvre Ethan Embry.