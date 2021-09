Cette fois Quentin Tarantino a réalisé ‘CSI’

La franchise CSI revient sur CBS cet automne avec CSI: Vegas, un suivi de la série originale CSI: Crime Scene Investigation, qui se déroule à Las Vegas, avec le retour de William Petersen et Jorja Fox. Lorsque CSI a été diffusé à l’origine, il s’agissait d’un phénomène mondial et a attiré des dizaines de stars invitées au cours de sa diffusion. Il a même attiré l’attention du cinéaste Quentin Tarantino. Dix ans après avoir réalisé un épisode de Urgences, Tarantino est revenu à la télévision pour réaliser le CSI en deux parties de 2005, “Grave Danger”, remportant une nomination aux Emmy Awards pour la réalisation.

Tarantino n’a pas réalisé l’épisode juste pour un chèque de paie rapide. “Ce n’était pas un défi à cet égard parce que … j’aime la série”, a déclaré Tarantino à Today en 2006. “Je voulais juste en faire mon épisode. Donc le format était tout ce que j’embrasse. Je voulais juste qu’il soit plus grand, qu’il se sente d’une certaine manière comme un film de CSI.” Il a même inventé le scénario. Il était sous-titré “Vol. 1” et “Vol. 2” pour faire référence au dernier film de Tarantino, Kill Bill.

(Photo : Robert Voets/CBS Photo Archive via .)

Tout en faisant des parties de Kill Bill sur place en Chine, Tarantino a regardé des épisodes de CSI, un témoignage de la portée mondiale de l’émission à l’époque. Le réalisateur de Pulp Fiction est devenu “fasciné” par l’angle médico-légal de l’émission et il a qualifié Gil Grissom de Petersen de “meilleur détective” à la télévision depuis Columbo.

“La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre que Quentin Tarantino regardait et nous en étions tous tellement fiers, et finalement nous avons commencé à penser que s’il était un si grand fan, pourquoi ne lui demanderions-nous pas d’écrire et de diriger une émission”, a déclaré la productrice exécutive Carol. Mendelsohn, qui travaille maintenant sur CSI: Vegas, a déclaré en 2006. Petersen a appelé Tarantino pour lui offrir une chance de réaliser, et il a accepté. “Grave Danger” devait à l’origine ne durer qu’une heure, mais il est devenu en deux parties après le début du tournage.

“Grave Danger” partage plusieurs traits avec le travail de long métrage plus connu de Tarantino, y compris des camées d’icônes hollywoodiennes bien connues du passé. Tony Curtis et Frank Gorshin sont tous deux apparus comme eux-mêmes. L’épisode a été diffusé deux jours seulement après la mort de Gorshin et l’épisode était dédié à l’acteur de Batman. John Saxon, décédé l’année dernière, a joué un rôle de premier plan, affrontant Grissom en tant que criminel de l’épisode. Nick Stokes de George Eads a également été enterré vivant, tout comme The Bride d’Uma Thurman l’était dans Kill Bill.

L’épisode a été acclamé par la critique et diffusé au cours de la saison 5 de CSI. Tarantino a remporté une nomination aux Emmy Awards pour la réalisation exceptionnelle d’une série dramatique en 2005, mais il a eu la malchance de se mesurer à JJ Abrams, qui a remporté cette année-là pour avoir réalisé le pilote Lost. Tarantino n’a pas réalisé d’épisode télévisé depuis. Il a récemment réalisé Once Upon a Time in Hollywood et a publié une novélisation du film plus tôt cette année.

Tous les épisodes de CSI, y compris “Grave Digger”, sont disponibles en streaming sur Hulu. Vous pouvez également retrouver les deux premières saisons et la saison 15 sur Paramount+. CSI : Vegas fera ses débuts sur CBS le mercredi 6 octobre à 22 h HE.