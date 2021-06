Cette fois, Ridley Scott a personnellement aspergé Brad Pitt d’eau sur le tournage de Thelma et Louise

Compte tenu du travail accompli par Brad Pitt au cours des dernières décennies, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être d’accord avec les sentiments de Susan Sarandon. Comme Sarandon et Geena Davis, Pitt a juste “ça”, et il n’est pas du tout étonnant que le jeune acteur (et vaporisé) de Thelma & Louise soit devenu un acteur et producteur oscarisé.

Ceux qui souhaitent revoir Brad Pitt en tant que JD ou découvrir la performance pour la première fois peuvent diffuser Thelma & Louise sur Amazon Prime.