Cette fois sera-t-elle différente ? Les yeux de Bitcoin tombent à 35 000 $ alors que le prix BTC peint une «croix de la mort»

Bitcoin (BTC) a formé un modèle de négociation le 8 janvier qui est largement surveillé par les chartistes traditionnels pour sa capacité à anticiper de nouvelles pertes.

Dans le détail, la moyenne mobile exponentielle de 50 jours de la crypto-monnaie (EMA de 50 jours) est tombée en dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 200 jours (EMA de 200 jours), formant ce que l’on appelle une « croix de la mort ». Le modèle est apparu lorsque Bitcoin a connu une période difficile au cours des deux mois précédents, chutant de plus de 40 % par rapport à son record de 69 000 $.

Tableau des prix quotidiens BTC / USD. Source : TradingView

Histoire de la croix de mort

Les croix de mort précédentes étaient négligeables pour Bitcoin au cours des deux dernières années. Par exemple, un croisement baissier de l’EMA de 50 à 200 jours en mars 2020 est apparu après que le prix du BTC soit passé de près de 9 000 $ à moins de 4 000 $, s’avérant plus tardif que prédictif.

De plus, son apparition n’a pas empêché le Bitcoin d’atteindre environ 29 000 $ d’ici la fin de 2020, comme le montre le graphique ci-dessous.

Graphique des prix quotidiens BTC / USD avec croix de mort pour mars 2020. Source : TradingView

De même, une croix de la mort est apparue sur les graphiques Bitcoin quotidiens en juillet 2021 qui, comme en mars 2020, était encore plus tardive et moins prédictive. Son apparition n’a pas conduit à une vente massive. Au lieu de cela, le prix du BTC s’est juste consolidé avant de grimper à 69 000 $ en novembre 2021.

Graphique des prix quotidiens BTC / USD avec croix de la mort. Source : TradingView

Mais les croisements de moyennes mobiles baissiers dans les deux cas, comme mentionné ci-dessus, ont accompagné de bonnes nouvelles, ce qui a peut-être limité son impact sur le marché Bitcoin.

Par exemple, la reprise du prix du Bitcoin en juillet 2021 provenait principalement de rumeurs selon lesquelles Amazon commencerait à accepter les crypto-monnaies pour les paiements, qui se sont par la suite avérées fausses, et suite à une conférence, baptisée « The B-Word », qui a vu Twitter Le PDG Jack Dorsey, le PDG de Tesla Elon Musk et la PDG d’ARK Invest Cathie Wood s’expriment en faveur de Bitcoin.

De même, Bitcoin a fortement rebondi par rapport à ses niveaux inférieurs à 4 000 dollars en mars 2020, principalement après que la Réserve fédérale américaine a annoncé ses politiques monétaires accommodantes pour contenir les séquelles du krach boursier mené par la pandémie de coronavirus.

La croix de la mort cette fois semble dangereuse

Le dernier krach de Bitcoin a reflété l’inquiétude croissante des investisseurs face à la décision de la Fed d’annuler agressivement ses politiques monétaires accommodantes, notamment en réduisant son programme d’achat d’actifs de 120 milliards de dollars par mois, suivi de trois hausses de taux, en 2022.

En règle générale, la hausse des taux d’intérêt rend la détention d’actifs volatils comme Bitcoin moins attrayante que les obligations d’État, qui offrent des rendements garantis.

« Esta es una prueba de que bitcoin actúa como un activo de riesgo », dijo al Wall Street Journal Noelle Acheson, directora de conocimientos de mercado del prestamista de criptomonedas Genesis Global Trading, y agregó que los tenedores a corto plazo serían los « más cercanos à la sortie ».

Connexes: Bitcoin peut dépasser les plus bas de septembre de 30 000 $, prévient un commerçant

En conséquence, la réduction globale des liquidités en espèces, associée à la formation de croix de mort, pourrait déclencher de nouvelles ventes sur le marché Bitcoin. Cependant, c’est à moins que le prix du BTC ne récupère de son niveau de support actuel autour de 40 000 $, la ligne 0,382 Fib indiquée dans le graphique ci-dessous.

Graphique des prix quotidiens BTC / USD avec les niveaux de retracement de Fibonacci. Source : TradingView

Néanmoins, une cassure en dessous de 40 000 $ risque d’envoyer le prix du Bitcoin au support de la prochaine ligne Fib près de 35 000 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.