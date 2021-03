Cette fois sur les parents qui veulent que leurs enfants à l’école – RedState ⋆ .

Je doute très sérieusement que Kamala Harris joue au poker, car elle a ce «dire» extrêmement évident.

Je l’appellerai «Hackle».

Nos amis de Legal Insurrection l’ont dit lorsqu’elle n’était qu’une candidate à la vice-présidence. Oh pour ces jours de halcyon!

Kamala Harris a l’habitude de se lancer dans des éclats de rire quand on lui pose des questions, même sérieuses. C’est probablement un tic nerveux, et il est possible qu’elle ne se rende même pas compte qu’elle le fait. Dans le monde du jeu, cela s’appelle un tell. Un comportement inconscient et souvent incontrôlable qui sert d’indice aux autres qu’un joueur bluffe ou ment. Harris a été interviewée sur 60 Minutes ce week-end, et quand on lui a demandé si son point de vue sur certaines questions était progressiste ou socialiste, elle s’est mise à rire.

Quand Harris ment à fond, elle s’introduit dans cet horrible Hackle. Elle ne peut tout simplement pas s’en empêcher. Je ne le décrirais même pas comme des «éclats de rire». Cela semble beaucoup trop joyeux. C’est un gloussement maniaque, semblable à une prêtresse vaudou se frottant les mains ensemble dans la joie de sa dernière malédiction. Harris n’a pas les compétences d’érudition d’un Bill Clinton ou d’un John Edwards, donc elle n’a pas le mot facilité pour un retour crédible. Alors qu’est-ce qu’elle fait?

Cela semble être sa réponse chaque fois qu’elle subit des pressions sur quelque chose d’important. C’est un rire nerveux, un rire diabolique et un rire agaçant. – Amanda Grace (@ AmandaGrace0216) 29 mars 2021

Harris a fait irruption dans The Hackle lorsqu’on lui a demandé si elle visiterait la frontière en crise.

Apparemment, la crise frontalière fait maintenant rire l’administration Biden. REGARDER: La VP Kamala Harris rit lorsqu’on lui demande si elle envisage de visiter la frontière. pic.twitter.com/z3AdoFX0Dq – Steve Guest (@SteveGuest) 22 mars 2021

Désormais, le huard qui rit d’un VP est censé être «responsable» de ce qui se passe à la frontière.

Alors que l’administration Biden est aux prises avec le nombre croissant d’enfants migrants non accompagnés à la frontière, la vice-présidente Kamala Harris dirigera les efforts américains pour endiguer la migration, a annoncé mercredi le président Joe Biden. Harris travaillera à l’établissement d’un partenariat avec le Mexique et le triangle nord du Honduras, du Guatemala et d’El Salvador. « Il ne fait aucun doute que c’est une situation difficile », a déclaré Harris avant de rencontrer mercredi Biden, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra et le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. «Bien que nous soyons clairs sur le fait que les gens ne devraient pas venir à la frontière maintenant, nous comprenons également que nous appliquerons la loi et que nous devons également, parce que nous pouvons mâcher de la gomme et marcher en même temps, nous attaquer aux causes profondes qui causent les gens. pour faire le trek.

C’est ce qui se passe lorsque des personnes à peine sensibles et à peine compétentes sont à la Maison Blanche. Pouvez-vous imaginer Harris rire hystériquement lors de réunions avec le président mexicain Andrés Manuel Lopéz Obrador?

Sa dernière session Hackle est sur l’un des arrêts de la tournée de stimulation «Help Is Here» de l’administration.

Kamala Harris rit hystériquement en discutant de parents en difficulté qui ne sont pas en mesure d’envoyer leurs enfants à l’école. pic.twitter.com/h4O4Ujkc4T – Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) 29 mars 2021

De plus en plus de gens voient que… oui, les services de garde d’enfants abordables sont un gros problème. De plus en plus de parents voient la valeur des éducateurs… [crumbles into laugher] Quand ils devaient [more laughter] amener leurs enfants [more laughter, and say we’re not paying them nearly enough [Laughter]

Kamala souligne toujours à quel point les femmes ont été les plus négativement touchées par le fait que les enfants ne peuvent pas aller à l’école pendant la pandémie. Pourtant, elle semble penser que c’est hilarant. C’est une gifle à tous les parents qui ont dû endurer leur verrouillage – Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) 29 mars 2021

Surtout les parents en Californie, l’État d’origine de Harris. Ils ont été utilisés comme des pions, trompés, traités comme des plaignants autorisés et privilégiés, et éclairés par le California Teachers Union et le gouverneur Gavin Newsom sur leur besoin de voir leurs enfants revenir pour un apprentissage en personne. Pendant ce temps, les enfants de Newsom et certains responsables de l’Union ont utilisé leur privilège pour s’assurer que leurs enfants n’étaient pas sur Zoom.

Puisque Newsom et Harris sont assez serrés (ce truc de la Cabale de San Francisco), elle est apparemment dans la blague.

Les parents californiens ne sont pas amusés.

Son incapacité à se rapporter et à se moquer de CHAQUE mère de notre pays est surprenante. – Kimberly Hermann (@kimmiehermann) 29 mars 2021

Un signe d’un individu sobre et discipliné est le contrôle des impulsions. Ce tic de Hackle reflète plus que l’incapacité de Harris à penser sur ses pieds, il reflète qu’elle manque de courage, de discipline ou de diplomatie pour comprendre et résoudre les problèmes.

Nous pensons que les choses vont mal sous Dementia Joe? Attendez de devoir supporter «The Hackle» à chaque conférence de presse.