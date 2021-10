Cette fois Tim Curry était le méchant dans un jeu Scooby-Doo

Image : THQ/WB

Je n’attends pas grand-chose des jeux vidéo sous licence. J’ai donc été choqué quand je suis tombé sur la bande originale de Scooby-Doo ! Night of 100 Frights, un jeu PS2 de 2002 basé sur le célèbre dessin animé des années 70. Il s’avère que la musique de ce jeu claque.

Comme pour beaucoup de choses, je ne me souviens pas où j’ai vu ce jeu pour la première fois dans mon fil Twitter. Quelqu’un a tweeté quelques faits à ce sujet et a inclus un lien vers l’une des chansons créées pour le jeu. Il s’avère que 100 Frights comprend des chansons originales pour chaque boss réalisées dans le même style que le spectacle d’animation classique et ses nombreux morceaux musicaux.

Quelqu’un a pu écrire une chanson entraînante et amusante sur un ennemi nommé « Green Ghost ». C’est impressionnant. Les autres boss ont aussi de très bonnes chansons. Mon préféré est la chanson du patron de Redbeard. Au fond, on entend une faible guitare s’arracher. Les gens se sont amusés à faire cette musique. Tu peux dire.

En écoutant les autres chansons de cette bande originale, j’ai commencé à creuser dans ce jeu. Saviez-vous que Tim Curry a exprimé le principal méchant du jeu ? (Oui, vous l’avez fait, car c’est dans le titre.) Regardez aussi cette merveilleuse introduction.

THQ a récemment participé à quelques jeux de remasterisation à chaud de cette époque, y compris Destroy All Humans! et Battle For Bikini Bottom, ainsi qu’un remake de la suite de DAH qui sortira l’année prochaine. J’ai beaucoup aimé ces deux jeux remasterisés et en tant que personne qui n’a jamais joué à ce jeu Scooby-Doo en particulier, je serais prêt à essayer un 100 Frights remasterisé.

Ce n’est pas si difficile d’obtenir un remaster complet de ce jeu, il s’est bien vendu à l’époque, a eu une suite et a reçu des critiques assez positives. Faites en sorte que cela se produise THQ.

Jusque-là, je vais juste regarder des extraits du personnage de Tim Curry, The Mastermind, dans ce jeu.