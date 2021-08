Cette fois, Timothée Chalamet a mis Jason Momoa à genoux “dans les couilles” pendant le tournage de Dune

in

Jason Momoa et Timothée Chalamet ne sont que deux membres de la distribution d’ensemble de Dune, avec leurs co-stars dont Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Dave Bautista, Josh Brolin, David Dastmalchian et Sharon Duncan-Brewster, entre autres. Plutôt que d’adapter tout le roman original en un seul film comme David Lynch l’a fait dans les années 80, le point de vue de Denis Villenueve sur le matériel est divisé en deux films. Ainsi, la première moitié de cette histoire se déroulera cet automne, et bien que Dune 2 n’ait pas encore officiellement reçu le feu vert, Villeneuve a déclaré que la suite verra Chani de Zendaya prendre le relais en tant que protagoniste principal.