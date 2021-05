Tom Hiddleston connaît les tenants et aboutissants du pont arc-en-ciel d’Asgard et n’hésitera pas à corriger ceux qui ne savent pas que le Bifrost n’est pas, en fait, le pont lui-même, mais est en fait l’énergie qui le traverse. Lorsque le point de vente a commis cette erreur, Hiddleston l’a corrigée, mais d’une manière que les fans de Harry Potter du monde entier apprécieront certainement. Voici ce que dit exactement Hiddleston dans sa petite correction mignonne et quelque peu ringard :