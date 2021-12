Cette fonction d’appareil photo Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait être celle à regarder

De meilleures photos ne viennent pas seulement du matériel

Malgré les premières rumeurs suggérant que Samsung pourrait faire le saut vers un capteur de 200MP, nous nous attendons maintenant à ce que le Galaxy S22 Ultra soit doté d’un réseau de caméras très similaire à celui de son prédécesseur : un appareil photo principal de 108MP, deux capteurs téléobjectifs de 10MP, un ultralarge de 12MP appareil photo et une caméra selfie 40MP. Mais même sans prendre une nouvelle direction pour le matériel, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander quel genre de changements Samsung pourrait préparer dans le département logiciel. Les dernières rumeurs nous donnent une idée de la façon dont la photographie sur le Galaxy S22 Ultra pourrait s’améliorer à l’aide d’un post-traitement alimenté par l’IA.

Le Galaxy S22 Ultra offrira soi-disant un mode d’amélioration de l’IA pour l’appareil photo principal 108MP (par Ice Universe). Selon ces informations, lors de la prise de photos à une résolution maximale de 108 MP, un bouton apparaîtra en bas à droite de l’écran pour activer ce mode, visant à fournir plus de détails, de couleurs et de luminosité. Un autre tweet du même leaker souligne davantage le rôle que l’IA jouera dans l’appareil photo du S22 Ultra, et la plupart des améliorations photographiques de cette génération seraient dues à des modifications logicielles plutôt qu’à des modifications matérielles.

L’idée des caméras pour smartphone pilotées par l’IA n’est pas nouvelle pour nous. Les téléphones Apple et Google ont réussi à produire des photos comparables ou même meilleures que celles de Samsung tout en étant équipés d’un appareil photo apparemment moins performant – ni l’iPhone 13 Pro Max ni le Pixel 6 Pro n’offrent la même résolution ni autant d’appareils photo que le Galaxy S21 Ultra, mais on pourrait dire qu’ils produisent de meilleures images. Même le Pixel 5 avait un capteur d’appareil photo vieux de 4 ans et a réussi à prendre des photos qui ont quand même réussi à impressionner.

Il ne s’agit peut-être que d’un cas où Samsung utilise l’IA pour améliorer la qualité des photos, mais il n’est pas difficile d’imaginer que nous pourrions finir par en voir davantage d’ici le lancement du S22 Ultra en février. Étant donné que les plus grands rivaux de l’entreprise se sont penchés sur la photographie informatique depuis des années, peut-être qu’un nouvel accent sur le post-traitement aidera Samsung à être compétitif.

