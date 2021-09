Cette fonctionnalité cachée de l’iPhone pourrait être la meilleure chose à propos d’iOS 15

Si vous utilisez déjà iOS 15, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas familiarisé avec la liste complète des nouvelles fonctionnalités iOS. Cela dit, il y a une fonctionnalité d’iOS 15 qu’Apple a brièvement abordée pendant la WWDC qui mérite d’être soulignée en détail car elle a le potentiel de changer fondamentalement la façon dont vous utilisez votre iPhone. Comme vous l’avez peut-être deviné, je parle de la possibilité de glisser-déposer des fichiers entre différentes applications.

En passant, la sortie d’iOS 15 s’est apparemment déroulée sans accroc. Malgré quelques rapports dispersés de problèmes de durée de vie de la batterie – qui peuvent être attribués à un problème d’indexation temporaire – iOS 15 semble fonctionner correctement pour la plupart des utilisateurs d’iPhone jusqu’à présent.

Fonctionnalité « glisser-déposer » d’iOS 15

Avec iOS 15, Apple ajoute une fonctionnalité de bureau standard à l’expérience utilisateur de l’iPhone. Pour la première fois, les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais sélectionner des images et des fichiers sélectionnés et les faire glisser d’une application à une autre. Bien que la fonctionnalité soit sans doute en retard, Apple n’a jamais eu peur de retarder la sortie d’une fonctionnalité jusqu’à ce qu’elle puisse l’implémenter correctement. Et avec iOS 15, Apple a fait exactement cela.

Si vous n’avez jamais vu le glisser-déposer en action auparavant, cette vidéo de juin – qui était une version bêta d’iOS 15 – montre à quel point il est facile de faire glisser un fichier de l’application Photos vers Mail.

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Et maintenant que la version d’expédition d’iOS 15 est arrivée, nous commençons à voir plus d’exemples de fonctionnalités en ligne.

Le meilleur que nous ayons vu jusqu’à présent nous vient de l’utilisateur de Twitter Marcos Alonso. Dans la vidéo ci-dessous, Alonso montre à quel point il est facile d’utiliser la fonction glisser-déposer. La vidéo a déjà recueilli près de 2 millions de vues, ce qui montre à quel point cette fonctionnalité est convaincante.

Dans le premier exemple, nous voyons Alonso faire glisser une photo d’un site Web dans une conversation Messages. Ensuite, nous voyons Alonso faire glisser sans effort l’URL d’un site Web dans l’application Mail. Dans l’ensemble, la mise en œuvre est transparente et typique d’Apple.

iOS 15 introduit le glisser-déposer entre les applications sur l’iPhone. Assurez-vous de l’essayer! #iOS15 pic.twitter.com/YzXdv3ENHJ – Marcos Alonso (@malonso) 20 septembre 2021

SharePlay, la fonctionnalité la plus attendue d’iOS 15, n’est toujours pas là

La fonctionnalité iOS 15 la plus excitante n’est malheureusement pas encore là. Dans un scénario qui devient beaucoup trop courant, Apple a annoncé SharePlay à la WWDC en juin pour annoncer en août qu’il ne serait pas expédié à temps.

La fonction SharePlay permet aux utilisateurs de tous les appareils de regarder la télévision et d’écouter des chansons ensemble. Donc, si vous voulez regarder la finale du Squid Game avec votre ami, avec la possibilité de mettre simultanément en pause les deux flux et de discuter de ce qui se passe, SharePlay le rend possible. Ce qui est également intéressant, c’est que la fonctionnalité est conçue pour fonctionner sur différents appareils. En d’autres termes, les utilisateurs d’iPhone peuvent utiliser la fonctionnalité avec les utilisateurs de Mac et d’iPad.

Tout aussi convaincant, SharePlay permet aux utilisateurs de partager facilement leurs écrans avec d’autres utilisateurs. Cette fonctionnalité est une aubaine et devrait rendre le support technique avec les amis et la famille infiniment plus facile.