Cette fonctionnalité Philips Hue et Spotify fait des ampoules intelligentes à changement de couleur un incontournable | TechRadar

Les lumières intelligentes vous permettent non seulement d’éclairer et d’atténuer l’éclairage de votre maison à partir de votre smartphone, mais elles peuvent également être utilisées pour créer l’ambiance parfaite. En changeant le ton du blanc ou la couleur que l’ampoule illumine, vous pouvez tout créer, d’une atmosphère chaleureuse et confortable à un effet d’éclairage plus saisissant, idéal pour les fêtes.

Désormais, Philips Hue souhaite que vous alliez encore plus loin en permettant à vos lumières intelligentes de clignoter, d’atténuer, d’éclairer et de changer de couleur en fonction du rythme, de l’humeur, du genre et du tempo, grâce à un partenariat avec Spotify. Jusqu’à présent, les lumières Hue ne pouvaient clignoter que dans le temps, et ce, uniquement avec l’aide d’applications tierces telles que Huegasm.

Dans le même temps, Philips a également annoncé une gamme de nouvelles ampoules, lampes et suspensions de plafond intelligentes, notamment une version White Ambience de sa gamme d’ampoules Filament afin que les tons puissent passer de froid à chaud. Quelque chose que ces ampoules élégantes et rétro n’ont jamais pu faire auparavant.

Plus qu’une simple correspondance de battements

Les lumières intelligentes sont l’un des appareils domestiques intelligents les plus abordables, et comme il vous suffit de remplacer vos ampoules existantes par des versions intelligentes, elles sont également l’une des plus faciles à installer. Il n’est donc pas surprenant que la société d’études de marché Statista estime que le marché de l’éclairage intelligent représentera 105,2 milliards de dollars d’ici 2023, contre « seulement » 8,68 milliards de dollars en 2018.

Il est indéniable que la possibilité de contrôler l’éclairage à partir de votre smartphone facilite la vie, mais bien que je sois fan d’ajuster le ton du blanc, une ampoule intelligente brille tout au long de la journée en synchronisation avec la lumière naturelle, j’ai toujours vu les millions de couleurs offert par les ampoules comme un gadget. Je préfère une décoration intérieure élégante, élégante et un peu «adulte», donc je n’ai jamais été intéressé à illuminer ma maison avec des couleurs criardes.

Cependant, la nouvelle intégration de Philips Hue et Spotify vient peut-être de changer cela pour moi, car pouvoir faire changer la couleur de mon éclairage domestique au rythme de la musique serait la solution idéale pour une fête… et après avoir été incapable de voir des amis et la famille pendant la pandémie, je prévois définitivement d’organiser une soirée ou deux.

Selon Philips, un algorithme analyse les métadonnées de chaque chanson en temps réel pour créer un script d’éclairage adapté à la piste, y compris le genre et l’ambiance créés par la musique. Il s’agit d’une amélioration par rapport à une fonctionnalité similaire offerte par les ampoules intelligentes LIFX. Connue sous le nom de Visualiser, la fonction peut ajuster la couleur et la luminosité de l’ampoule au rythme de la chanson mais ne prend pas en compte le genre ou l’ambiance créée par la musique, contrairement à la nouvelle fonction Philips Hue.

Nous sommes également impressionnés que la fonctionnalité ne nécessite pas l’activation de Spotify Premium, elle fonctionnera également avec la version gratuite, à condition qu’un pont Hue – un hub qui se connecte au routeur de la maison dans laquelle les lumières sont installées – soit utilisé. avec les lumières.

Philips Hue propose également une certaine personnalisation de la fonctionnalité – vous pouvez donc choisir la palette de couleurs si vous préférez, et même définir une limite sur la luminosité et l’intensité des lumières lorsqu’elles créent ces effets au rythme de la musique.

À nos yeux, cela fait vraiment passer la synchronisation de votre éclairage et de votre musique au niveau supérieur, et incitera certainement plus de propriétaires d’ampoules intelligentes à envisager d’utiliser la fonction de changement de couleur. Nous sommes impatients de voir comment LIFX et d’autres marques rivales d’ampoules intelligentes réagiront à cette fonctionnalité qui change la donne.