Cette fonctionnalité rend le suivi des éléments divulgués d’OPPO meilleur que l’Apple AirTag

L’industrie de la technologie peut souvent être inhabituelle dans la gestion des tendances, et la dernière version de l’Apple AirTag en est un exemple. Le marché des trackers d’objets Bluetooth existe depuis un certain temps, mais cette année, Samsung et Apple ont décidé qu’il était temps de se lancer dans le jeu avec leurs propres trackers d’objets. Bien sûr, cela peut être en partie lié à la récente croissance de technologies telles que l’Ultra-Wideband (UWB) pour augmenter l’utilité de ces trackers, ce dont OPPO se prépare à tirer parti, selon la dernière fuite.

Des images d’un traqueur d’objets Bluetooth d’OPPO ont été trouvées en ligne (via XDA-Developers), qui utilisera la technologie Ultra-Wideband pour un suivi plus précis. L’appareil arborera également une fonctionnalité qui le distinguera certainement des meilleurs trackers Bluetooth: le chargement USB-C. D’autres appareils comme l’AirTag d’Apple sont dotés de piles bouton remplaçables par l’utilisateur, qui sont beaucoup moins écologiques, et certains appareils de Tile n’ont aucune option.

Devenir la dernière entrée sur le marché pourrait s’avérer un succès pour OPPO, qui a réussi à devenir le plus grand fabricant de smartphones en Chine grâce à ses impressionnants smartphones comme OPPO Find X3 Pro. Pour l’instant, on ne sait pas quand l’appareil atterrira entre les mains des utilisateurs, mais cela signale définitivement la résurgence du traqueur d’objets grâce à la nature de l’UWB. Il ne serait pas surprenant de voir d’autres fabricants de smartphones déployer leurs propres trackers. La question, bien sûr, est de savoir dans quelle mesure ils joueront avec d’autres écosystèmes, ce que Tile a soulevé dans ses arguments contre le système AirTag et Find My d’Apple.