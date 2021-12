Cette friteuse Lidl vous permet de cuire différents aliments simultanément sans mélanger | Vie

Lidl est devenu cette année un incontournable du lancement de nouveaux produits. Presque fini l’année, ils viennent avec une nouvelle friteuse avec 3 paniers différents et qui ne coûte que 40 euros.

Bien que les friteuses à air aient été numéro un en 2021, il est vrai que les friteuses traditionnelles continuent de fonctionner sur le marché et c’est pourquoi Lidl a lancé une nouvelle version plus confortable.

Le problème avec les friteuses à air réside dans leur capacité, car elles atteignent normalement 2 litres. Eh bien, ce nouveau Friteuse Silvercrest à moins de 40 euros Il a jusqu’à 4 litres de capacité de remplissage maximum avec 3 paniers intégrés : le grand atteint 3,1 l (pour environ 850 g de chips) et les deux petits font 1,4 litre chacun (pour environ 400 g de frites) .

Il a 3 paniers, une puissance de 2000 W et son matériau principal est l’acier inoxydable. Avoir plus d’un panier nous aidera à faire frire différents types d’aliments en même temps, sans avoir à tous les mélanger.

Le grand panier, par exemple, peut être utilisé pour faire frire du poisson ou des filets panés, tandis que les 2 petits peuvent être utilisés pour cuisiner des alias de poulet et des frites. Si vous osez l’acheter, voici le lien.

En outre, il est facile à nettoyer, quelque chose qui permet d’économiser du temps et des efforts. La friteuse est dotée d’un couvercle amovible avec filtre en aluminium permanent et couvercle antiadhésif. Le couvercle et les paniers peuvent être lavés sans problème au lave-vaisselle.

Il fonctionne branché sur le réseau électrique et dispose d’une régulation continue de la température jusqu’à 190 ° C, plus que suffisant pour qu’une fois que j’atteigne le maximum, ce ne soit qu’une question de minutes pour chaque aliment à cuire.

Le produit a un design très simple qui le rend très intuitif. Il a un poids maximum de 3,4 kg et ses dimensions sont de 39,2 x 28,8 x 25,2 cm (large avec poignées).

Après sa vente à l’été 2020, il s’est vendu en quelques heures, alors Lidl a décidé de le remettre dans son catalogue de vente. Il permet de cuisiner de manière très simple, il fait également gagner du temps et devient un indispensable très pratique à la maison, il ne serait donc pas surprenant qu’il en manque à nouveau.