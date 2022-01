Cette friteuse sans huile cuisine avec 85 % de calories en moins et ne coûte que 58 euros | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une friteuse à air chaud est plus rapide, tache beaucoup moins et réduit les calories de 85 %. Et ils sont aussi bon marché.

le friteuses sans huile sont devenus l’un des produits les plus vendus de 2021. Ils sont très confortables à porter, ne tachent pas et la nourriture a beaucoup moins de calories, en utilisant une portion minimale d’huile. La normale est d’une cuillère à soupe.

Tu peux recevoir Friteuse sans huile Bear à un rabais de 24%. Faible à seulement 57,99 euros, expédié gratuitement par Amazon en une journée.

Ce type d’appareil est aussi appelé friteuses à air chaud, car ce qu’ils font, c’est faire frire les aliments à l’aide d’air chaud qui permet de répartir uniformément la cuillère à soupe d’huile dans l’ensemble des aliments.

La friteuse sans huile Bear ne coûte que 57,99 euros sur Amazon

C’est vrai qu’elle n’est pas aussi croustillante qu’une friteuse classique, mais le fait qu’elles soient obtenues des repas savoureux avec beaucoup moins de taches et 85% de calories en moins, c’est un gros avantage.

Et il a non seulement une fonction de friteuse, mais aussi un four. Vous pouvez préparer des gâteaux et autres desserts.

La Friteuse sans huile d’ours c’est une grande capacité. Son panier de 3,5 litres permet cuisiner pour 2 – 4 personnes simultanément : jusqu’à 8 ailes de poulet.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Il est très facile à utiliser, grâce à ses deux seuls boutons : l’un règle la température et l’autre la minuterie.

Les icônes sur la friteuse elle-même indiquent les valeurs que vous devez définir pour faire frire du poulet, des frites, de la viande, du poisson, une génoise, etc.

La Friteuse à air ours a protection d’arrêt automatique et ne contient pas d’acide perfluorooctanoïque (PFOA).

Il a également reçu les certifications CE, RoHS, EMC, GS, CB, ERP, LFGB et ETL, vous pouvez donc l’utiliser en toute confiance.

Et il semble l’aimer beaucoup, parce qu’il porte une moyenne de 4,5 étoiles sur 5 dans près de 300 avis sur Amazon.

Tu peux recevoir Friteuse sans huile Bear à un rabais de 24%. Faible à seulement 57,99 euros, expédié gratuitement par Amazon en une journée.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.