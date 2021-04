Cette friteuse sans huile cuit pour plusieurs personnes et est en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez une friteuse sans huile et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, faites attention car cette offre vous intéresse. Ce modèle Aigostar a de bonnes performances et a baissé de prix sur Amazon il y a quelques jours.

La friteuse sans huile est l’appareil le plus chaud et tout le monde en veut un. Manger plus sainement et éviter les excès de graisse est devenu une tendance dans le monde entier, et la friteuse à air est devenue l’un des appareils de cuisine les plus recherchés.

Cela se remarque sur le marché et depuis des mois, les friteuses sans huile les moins chères sont en rupture de stock dans tous les magasins. Si vous n’en avez toujours pas et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent pour votre achat, profitez de la réduction de prix de l’Aigostar Hayden Pro, qui est maintenant sur Amazon pour 69,99 euros.

Considérant qu’il est difficile de trouver une friteuse light pour moins de 80 euros en ce moment, c’est un bon achat. De plus, jusqu’à il y a quelques jours, cet appareil coûtait 74,99 euros, donc vous pouvez en profiter pour l’acheter moins cher.

Obtenez cette friteuse sans huile pour seulement 69,99 euros

L’Aigostar Hayden Pro a une puissance de 1 500 W et est capable de cuire à une température réglable entre 80 et 200 ºC. Il dispose également d’une minuterie qui vous permet de régler le temps de cuisson, puis d’éteindre la friteuse.

Il peut cuire les aliments, les réchauffer ou les décongeler, il est donc très polyvalent. Au sommet vous avez un guide qui indique la température idéale pour cuire les principaux types d’aliments, et vous pouvez également voir l’heure approximative à laquelle ils seront prêts.

Cette friteuse sans huile est équipée d’un panier de 3,5 litres, elle vous offre donc beaucoup plus de capacité que les modèles moins chers, qui ont généralement entre 1,5 et 2 litres. Donc, vous permet de cuisiner plus de portions en même temps, il est donc idéal si vous devez préparer de la nourriture pour plus de personnes.

Et ne vous inquiétez pas du nettoyage car c’est très simple. Le panier est recouvert d’un matériau antiadhésif, de sorte que les aliments ne collent pas et conviennent au lave-vaisselle.

