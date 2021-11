Cette friteuse sans huile de 3,5 L est étonnamment bon marché : elle vient de Cecotec et ne coûte que 69,90 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous n’avez pas encore essayé l’une des célèbres friteuses à air, c’est désormais possible grâce à une multitude de modèles bon marché, bien que la plupart aient une capacité de charge assez faible.

Vous en avez entendu parler et vous les avez peut-être essayées : les friteuses sans huile, qui explosent les ventes depuis un certain temps déjà et commencent à s’infiltrer dans presque tous les foyers, comme l’ont déjà fait les aspirateurs robots.

Il y a toutes sortes de modèles cependant les meilleures ventes sont les friteuses sans huile les moins chères, qui ont un problème fondamental, et c’est que sa capacité est relativement faible, généralement 2 ou 2,5L dans le panier.

C’est pourquoi il est important que maintenant Cecotec ait ajouté une nouvelle friteuse à air à son catalogue, la Cecotec Cecofry Advance InoxDark, qui atteint 3,5L (pour 3-4 portions) et a un prix assez bas, de seulement 69 euros.

Cette friteuse à air a une capacité de 3,5 L, suffisante pour 3-4 portions. Il atteint 1500W de puissance et huit modes de cuisson préconfigurés.

Il est vendu par la boutique officielle de la marque, qui propose également livraison gratuite depuis l’espagne en seulement 2-3 jours ouvrables.

Il atteint une puissance de 1500 W, ce qui permet de cuire les aliments plus rapidement, bien que cela dépende en grande partie de ce que vous voulez cuisiner, il est donc également livré avec des programmes prédéterminés pour certains types d’aliments.

La capacité du panier se traduit par environ 600 g de nourriture, donc pour le prix qu’il a, ce n’est pas mal du tout, d’autant plus qu’il vient d’une marque bien connue, l’espagnole Cecotec, basée à Valence et déjà bien voyagée dans le secteur de l’électronique domestique.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Son design est assez élégant, contrairement à d’autres modèles low cost. Il est doté de finitions en acier inoxydable faciles à nettoyer et d’un écran tactile multifonction pour naviguer entre ses différentes options.

Cela dit, si vous avez un budget serré, il existe d’autres friteuses sans huile qui sont encore moins chères et valent aussi le coup, surtout si vous n’avez pas encore essayé un de ces appareils et que vous ne savez pas si le résultat final vous convaincra ou ne pas.

