Cette friteuse sans huile de seulement 85 euros est beaucoup plus grande que la normale et dispose du WiFi pour que vous puissiez la contrôler depuis votre mobile | La technologie

Parmi les nombreuses friteuses sans huile en vente, certaines assez bon marché, rares sont celles qui offrent une capacité supérieure à 5L. Maintenant, il y en a un qui atteint 7L et dont le prix est également réduit.

Nul doute que les friteuses sans huile font partie des accessoires du moment, multipliant rapidement leurs ventes grâce à leur facilité d’utilisation et surtout parce qu’elles permettent de cuisiner presque tous les types d’aliments de manière plus saine que les friteuses classiques. Cependant, parmi tant de modèles, il y en a très peu qui ont des capacités vraiment suffisantes.

La plupart des friteuses à air bon marché ont généralement une capacité d’environ 2,5 L, ce qui est insuffisant si vous devez cuisiner pour 3 à 4 personnes. Pour cela il vaut toujours mieux jouer la prudence et opter pour un modèle de grande capacité, qui ne doit pas non plus être si cher.

Un bon exemple en est le Aigostar Smart Cube qu’Amazon vend en solde pour 84,99 euros, un prix très compétitif si l’on regarde la taille de votre panier, pas moins de 7 litres.

Cette friteuse sans huile avec WiFi peut être contrôlée depuis votre mobile. Il a une capacité étonnante de 7L et une fonction pour garder les aliments au chaud.

Pourquoi votre capacité est-elle si importante ? Vous le savez sûrement si vous avez déjà essayé une friteuse de ce type, et c’est que avoir un grand panier permet de cuire les aliments plus uniformément, sans laisser de pommes de terre (par exemple) sans faire dans certains domaines. De plus, il offre également beaucoup de facilité pour le retourner.

Il ne s’agit pas seulement de cuisiner plus de portions mais aussi de les rendre meilleures, il est donc important d’acheter une friteuse qui a un panier d’au moins 5L, même s’il faut dire que normalement ces modèles ne sont pas aussi bon marché que celui d’Aigostar est maintenant.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Au-delà de sa capacité, quelque chose qui est déjà clé aussi avez-vous le Wi-Fi. Il se connecte à Internet et vous permet de le contrôler depuis votre application, l’allumer et l’éteindre ou changer le programme et la température, entre autres.

Pour tout cela et plus encore, l’Aigostar Smart Cube peut être considérée comme l’une des meilleures friteuses sans huile du moment, surtout maintenant qu’elle est en vente sur Amazon, qui propose également la livraison gratuite partout en Espagne.

A noter qu’il existe une marque espagnole qui monte en puissance dans ce secteur, et c’est Cecotec, la firme valencienne qui a le plus resserré en termes de prix, avec des friteuses à air qui atteignent à peine les 40 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.