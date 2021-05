Cette friteuse sans huile de taille familiale est parfaite pour les grandes portions, et Amazon l’a réduite de 28% | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il est de plus en plus facile de cuisiner des plats savoureux, mais aussi plus sains. Les friteuses sans huile comme celle de Cosori promettent un résultat plus rapide et moins gras que la méthode traditionnelle.

Les friteuses à air chaud sont la dernière grande révolution dans les cuisines, des machines médicales entre le four et la friteuse qui vous permettent de cuisiner facilement et rapidement une grande variété de recettes et qui promettent une alimentation plus saine.

Leurs prix peuvent beaucoup varier d’un modèle à l’autre, par exemple, celui de Cosori est l’un des meilleurs modèles, mais son prix n’est pas excessivement élevé. Il est généralement d’environ 100 euros, bien qu’il soit maintenant en vente sur Amazon avec une réduction de 28%.

Il coûte actuellement 93,49 euros, ce qui représente une économie de plus de 30 euros sur votre achat. Vous devez également prendre en compte les conditions d’achat Amazon que d’autres magasins n’offrent pas, comme la livraison à domicile gratuite ou une livraison plus rapide si vous êtes un client Prime, même si vous profitez du premier mois d’essai gratuit.

Achetez la friteuse sans huile Cosori sur Amazon pour 93,49 euros

La friteuse sans huile Cosori est une friteuse air chaud d’une capacité de 3,5 litres qui vous permet de cuisiner avec 85% moins de calories que les aliments frits traditionnels. De plus, ces produits promettent également un goût plus naturel dans les plats en n’utilisant pas d’huile pour les cuire.

Il a un Écran tactile LED dans lequel vous pouvez contrôler la température entre 75 et 205 degrés et programmer la cuisson pendant une heure. Offre 11 programmes de cuisson préréglés différents pour chaque aliment et un livre de recettes avec jusqu’à 100 recettes.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

Ses fonctions incluent la possibilité de préchauffer et garder au chaudainsi que la fonction Shake, qui vous rappelle quand secouer les aliments que la friture est uniforme. Avec lui, vous pouvez faire frire de la viande, des légumes, cuire des pâtes, du poisson et même un dessert.

Vous pouvez acheter la friteuse sans huile Cosori au prix de 93,49 euros sur Amazon et commencer à essayer toutes les options de cuisson proposées par ces nouveaux rois de la cuisine.

