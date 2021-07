Cette friteuse sans huile dispose du WiFi, est programmable et dispose également d’une grande capacité : elle coûte 135 € chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Toutes les friteuses sans huile ne sont pas identiques. Les modèles les moins chers ont une capacité assez limitée, ainsi que peu de modes au choix. Par contre, il y en a d’autres qui sont presque professionnels.

Il ne fait aucun doute qu’il y en a peu qui n’ont pas encore entendu ou essayé une friteuse sans huile, et il existe déjà des dizaines de modèles de toutes sortes en vente, dont beaucoup à des prix étonnamment bas.

Cependant, Si vous voulez que l’expérience soit la meilleure possible, il est conseillé d’investir un peu plus et d’acheter une friteuse sans huile de grande capacité, avec un panier qui permet de cuisiner des portions généreuses pour plusieurs personnes.

L’un des modèles entièrement conforme est celui de COSORI, l’un des meilleurs vendeurs sur Amazon et au prix de 135,99 euros. C’est un peu plus cher que les friteuses sans huile moins chères, mais la vérité est que cela en vaut la peine.

Pour commencer, sa capacité est de 5,5L, largement suffisante pour cuisiner pour 4 à 5 personnes sans problème. De plus, il dispose également d’une connexion WiFi, afin que vous puissiez programmer son activation et désactivation ou contrôler différentes choses à partir de votre téléphone portable.

La taille du panier est d’une importance vitale, et pas seulement en raison de la quantité d’aliments à cuire, mais parce qu’elle permet de retourner les aliments et de les cuire uniformément, ce qui n’est pas possible avec les modèles les plus compacts.

Dans l’application VeSync, vous pouvez contrôler à distance le mode de cuisson appliqué ou voir la température à laquelle se trouvent les aliments, un bon moyen de tout contrôler sans vous lever du canapé.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Contrairement à d’autres modèles, les modes que vous pouvez configurer sont nombreux, onze au total, et cela donne une flexibilité lorsqu’il s’agit de cuisiner différents aliments, puisque les friteuses sans huile sont utilisées pour bien plus que pour faire des frites.

