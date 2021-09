Cette friteuse sans huile fait plus que ce à quoi vous vous attendez : elle frit, cuit et même déshydrate les aliments, et Amazon l’a à un prix avantageux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez d’acheter une friteuse à air bon marché et de grande capacité, Amazon propose plusieurs modèles à la vente, avec des capacités de plus de 5L et plusieurs fonctions particulièrement utiles.

Amazon maintient une importante campagne de vente ces jours-ci, en particulier dans l’un des appareils les plus à la mode, les friteuses à air, qui trouvent rapidement leur place dans toutes les cuisines et maisons.

Cependant, il y a beaucoup de choses à prendre en compte lors de l’achat d’une friteuse sans huile, comme la capacité ou les fonctions et programmes qu’elle comprend, c’est pourquoi Entre autres, les offres devraient être mises en évidence l’une d’elles par rapport aux autres: celle qui affecte le Ninja Air Fryer MAX, qu’Amazon a laissé à seulement 119,99 euros.

Cette friteuse à air est idéale pour sa polyvalence, car en plus de cuire et de frire, elle vous permet de déshydrater les aliments et même de cuisiner.

Pourquoi se démarque-t-il plus que d’autres modèles qui ont également baissé de prix ? Tout d’abord parce que tel et tel comme l’indique son patronyme “MAX”, il a une contenance de 5,2L. Ce n’est pas beaucoup moins courant et les modèles de friteuses les moins chers du marché ont tendance à rester à 2,5L au maximum.

De cette façon, la friteuse Ninja Air Fryer MAX laisse de la place pour cuire de plus grandes portions et les faire dorer beaucoup plus uniformément. Non seulement cela, mais nous parlons également d’un modèle qui a également des fonctions supplémentaires, telles que la cuisson ou la déshydratation des aliments, cette dernière étant la plus curieuse de toutes.

Vous pouvez même l’utiliser pour faire des pâtisseries, un plus clé qui peut faire pencher la balance en votre faveur par rapport à des modèles similaires et encore moins chers, comme le Cosori Premium qu’Amazon lui-même a réduit à 105 euros.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans tous les cas, achetez celui que vous achetez et tant que vous le faites sur Amazon, la livraison sera gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, un luxe que ce magasin propose par commandes de 29 euros ou plus qui partent directement de ses entrepôts.

Si vous souhaitez recevoir votre achat dans les plus brefs délais, il vous suffit d’en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit si vous ne l’avez pas déjà fait, sans engagement de séjour et avec accès pendant 30 jours au meilleur Prime Série vidéo.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.