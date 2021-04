Cette friteuse sans huile Philips convient à un poulet entier et elle est moins chère que jamais chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous n’avez pas encore essayé les friteuses à air chaud? Ils font frire des frites ou grillent un poulet en utilisant seulement 10% de l’huile d’une friteuse traditionnelle.

Il y a beaucoup de friteuses sans huile pas cher, mais cela est dû à une fonctionnalité que parfois vous ne réalisez pas avant de commencer à les utiliser: leur capacité est très faible. Ils ne vous permettent de cuire qu’une portion ou une portion et demie, de sorte qu’ils servent à peine une ou deux personnes.

La Friteuse sans huile essentielle Philips AirFryer XL HD9270 / 90 est une friteuse familiale d’une capacité de 6,2 litres, disponible sur Amazon à son prix minimum, 127,59 euros. En février, il coûtait 216 euros et dans le magasin Philips, il en coûtait 160 euros, c’est donc une excellente occasion d’obtenir une excellente friteuse saine, avec toute la garantie d’une marque de référence avec Philips.

Friteuses sans huile ils utilisent de l’air chaud pour obtenir le même effet qu’une friteuse traditionnelle, c’est-à-dire que les aliments sont cuits et moelleux à l’intérieur et croquants à l’extérieur. Mais ils n’utilisent que 10% d’huile. Le résultat et le goût sont les mêmes, à la différence que la nourriture contient moins de calories, et c’est beaucoup plus sain.

Cette friteuse à air chaud a une capacité assez importante, supérieure à 6L, ce qui est bien plus que ce qui est habituel dans son secteur.

La caractéristique principale de la friteuse à air chaud Philips AirFryer XL Essential est sa capacité de 6,2 litres et 1,2 Kg, qui permet de cuisiner un poulet entier ou de préparer toute autre recette, parmi les centaines disponibles, pour toute la famille (5 portions).

Il utilise une technologie exclusive et brevetée à air chaud, Turbostar Rapid Air. Et ce n’est pas seulement bon pour la friture. Il cuit également, grille, gril et même réchauffe.

Il a une fonction de conservation de la chaleur cela vous permet de garder les aliments au chaud pendant 30 minutes, il n’est donc pas nécessaire de les consommer dès que vous avez terminé la cuisson.

Son extérieur aux parois froides vous empêche de vous brûler lorsque vous cuisinez, s’arrête automatiquement lorsque c’est fait, dispose de commandes tactiles et d’un écran LED, et Vous pouvez le laver au lave-vaisselle.

