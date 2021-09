Cette friteuse sans huile qui fait frire, cuire et rôtir est l’un des produits les plus vendus de Lidl | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une nouvelle friteuse sans huile est arrivée dans le catalogue Lidl qui fait sensation auprès des consommateurs. C’est un modèle de la marque Salter qui frit, cuit et grille, a une grande capacité et ne coûte que 54,99 euros.

La friteuse à air est l’un des appareils les plus vendus chez Lidl. La chaîne allemande a mis en vente différents modèles, de ceux avec le sceau SilverCrest, sa marque blanche d’appareils électroniques, à d’autres développés par d’autres fabricants.

La friteuse sans huile la plus recherchée de Lidl est celle avec neuf fonctions et une taille similaire à celle d’un petit four, mais il existe d’autres modèles qui suscitent également l’intérêt des clients, tels que la friteuse diététique de taille compacte, la taille moyenne et basse prix ou ce modèle Philips à prix réduit.

L’alternative actuellement en vente est le Salter EK2818, une friteuse à air de bonne capacité adaptée à la cuisson de toute la famille. Il a un prix de 54,99 euros et, en plus du bazar en ligne, il est également disponible dans les magasins physiques.

Nous sommes confrontés à une friteuse sans huile de conception conventionnelle avec des finitions en plastique noir et des pièces métalliques. Il dispose d’un panier de 3,2 litres de capacité, qui vous permet de cuisiner pour environ 4 convives à la fois.

La nouvelle friteuse sans huile que Lidl commercialise a une puissance de 1 300 W et dispose de deux commandes analogiques. L’un d’eux est de sélectionner la température, qui peut atteindre jusqu’à 200 ºC, et l’autre est d’indiquer le temps, qui peut aller de 0 à 30 minutes.

Cuire les aliments à l’aide d’un flux d’air chaud. Cette méthode vous permet d’obtenir une texture et une couleur dorées similaires à la friture, mais avec aussi peu qu’une cuillère à soupe d’huile (voire moins). Grâce à ça, vous pouvez cuisiner sans matière grasse pour toute la famille.

En dehors de la friture, La friteuse à air Salter cuit et rôtit également. Il est très polyvalent et vous offre la possibilité de préparer toutes sortes de plats.

