Cette fuite a peut-être confirmé l’une des plus grosses rumeurs sur l’iPhone 13

Nous ne sommes probablement qu’à quelques semaines de la grande révélation de l’iPhone 13 d’Apple. Cette année, il n’y aura pas de retard, compte tenu des actions récentes d’Apple et de ce que disent les rumeurs. Au lieu de cela, Apple devrait lancer la série iPhone 13 à temps, avec quatre nouveaux combinés censés arriver dans les magasins fin septembre. Une toute nouvelle fuite répertorie la date de précommande du téléphone, tandis que d’autres mentionnent la date de sortie et la date prévue du discours. Séparément, une fuite nous indique que l’iPhone 13 pourrait avoir des prix légèrement plus élevés que la série iPhone 12. Et, sans surprise, il y a une toute nouvelle fuite qui s’attaque à un autre détail important de l’iPhone 13 : le nom.

Plusieurs fuites cette année ont affirmé que les téléphones iPhone 13 seraient appelés iPhone 12s. Ce n’est pas seulement parce que les combinés iPhone 13 ressemblent beaucoup aux équivalents de 2020. Plus important encore, Apple voudrait éviter le controversé « 13 » et passer directement à un iPhone 14 l’année prochaine. Malgré cela, il y a eu au moins une fuite plus tôt cette année indiquant qu’Apple choisirait l’iPhone 13 comme nom pour la série iPhone de cette année.

Un utilisateur de Twitter qui a l’habitude de publier des fuites Apple a retweeté une image qui montre la prétendue marque iPhone 13 d’Apple.

Cette fuite de nom de l’iPhone 13 pourrait le régler

DuanRui a trouvé la photo d’emballage de l’iPhone 13 suivante sur Weibo, l’amenant sur Twitter. La personne fait tout son possible pour « souligner » qu’elle n’est pas un leaker, ce qui peut sembler une chose étrange à dire lorsqu’il s’agit de fuites d’iPhone. Mais Apple a mené une guerre active contre les fuites ces derniers mois, cherchant à empêcher ses secrets d’atteindre Internet avant les annonces.

iPhone 13 🤔 source : https://t.co/INCk7dSbj9 Permettez-moi de souligner à nouveau que je ne suis pas un leaker. Je n’ai pas d’informations de première main. Je viens de réimprimer certaines informations que j’ai vues et qui me semblent relativement fiables. pic.twitter.com/Avy9ndDT4Q – DuanRui (@duanrui1205) 26 août 2021

La photo semble montrer l’un de ces sceaux que vous brisez lors du déballage d’un tout nouvel appareil Apple pour la première fois. Le sceau en papier est une excellente nouvelle pour l’environnement. Ce qui compte vraiment ici, c’est le nom du produit “iPhone 13” qui apparaît imprimé sur l’emballage de vente au détail. Il est complété par le message familier «conçu par Apple en Californie, assemblé en Chine» qui apparaît sur la plupart des produits Apple.

Comme pour les autres fuites de l’iPhone 13, il n’y a aucun moyen de vérifier cette fuite pour le moment. Il faudra attendre qu’Apple le confirme dans quelques semaines.

Pourquoi la marque iPhone 13 a du sens

Il y a une grande raison pour laquelle le choix du nom de l’iPhone 13 est logique pour cette série d’iPhone particulière. Il s’agit du premier iPhone d’Apple depuis l’iPhone X 2017 à présenter une encoche plus petite. C’est un gros problème pour l’école de conception d’iPhone d’Apple. Nous sommes habitués à l’encoche iPhone, et nous comprenons son utilité.

Cependant, nous avons été témoins de nombreuses alternatives d’encoche de l’autre côté de la ville qui donnent une mauvaise apparence à l’encoche. Tout a commencé avec des caméras perforées qui sont la nouvelle norme pour les téléphones Android. Ensuite, 2021 nous a apporté plus de combinés avec des caméras sous-écran. La liste comprend le Galaxy Z Fold 3 et le fou Xiaomi Mix 4.

Apple voudrait certainement marquer le rétrécissement de l’encoche avec un nom de produit approprié. L’iPhone 12 ne suffirait pas à indiquer qu’il y a quelque chose de spécial à propos de l’iPhone 13.

Cela dit, Apple éliminera l’encoche à l’avenir. C’est selon diverses rumeurs récentes. Plusieurs nouvelles découvertes de brevets Apple ajoutent encore plus de poids à ces rapports, car Apple recherche activement une technologie permettant de déplacer Face ID et Touch ID sous le capot.