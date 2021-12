Cette fuite de casting de Fantastic Four est probablement fausse, mais ce serait tellement incroyable

Il y a presque un an, Marvel nous a donné le premier détail officiel des Quatre Fantastiques après avoir annoncé le film il y a quelques années. Kevin Feige a déclaré que John Watts dirigerait le redémarrage du MCU sans révéler de détails sur les plans de sortie ou le casting des Fantastic Four. Ce dernier a été un sujet brûlant parmi les fans, car beaucoup d’entre eux ont un couple d’acteurs en tête pour deux des quatre Fantastiques. C’est le mari et la femme John Krasinski et Emily Blunt, que les fans veulent jouer Reed Richards et Sue Storm. Certaines rumeurs disent que les acteurs ont rencontré Feige & Co., mais nous avons principalement eu des démentis à ce sujet. Et Blunt a clairement indiqué dans une récente interview qu’elle n’était pas trop excitée à l’idée de jouer la femme invisible. Mais il se trouve que nous avons deux fuites sur le devant de la distribution Fantastic Four.

L’un d’eux est une rumeur louche qui nous donne les quatre acteurs qui joueraient les quatre nouveaux super-héros Marvel pour rejoindre le MCU. L’autre est une rumeur d’une source de confiance qui taquine une annonce de casting imminente. Il va sans dire, les spoilers potentiels suivent ci-dessous.

La fuite du casting louche des Fantastic Four

Une personne qui prétend avoir travaillé sur Ant-Man and the Wasp: Quantumania posté sur 4chan, prétendant révéler le casting des Fantastic Four.

La personne dit que les quatre super-héros apparaîtront dans Ant-Man 3. C’est la raison pour laquelle le leaker a eu accès à l’information. Mais Sue et Johnny pourraient apparaître dans d’autres projets MCU avant Quantumania.

Pour rappel, Marvel a récemment retardé chaque projet MCU après No Way Home. En conséquence, Ant-Man 3 devrait sortir le 28 juillet 2023. C’est une date que nous avons précédemment associée à Fantastic Four.

Dans cet esprit, voici le prétendu casting des Quatre Fantastiques, selon cette fuite :

Glenn Howerton – Reed Richards Kristen Bell – Sue Storm Chase Stokes – Johnny Storm Seth Rogen – Ben Grimm

La personne prétend que Feige a personnellement insisté pour que Rogen obtienne le rôle de Grimm. Rogen était « le seul choix », si ce rapport est exact. De plus, le leaker affirme que le réalisateur John Watts n’a pas été impliqué dans le casting des quatre rôles de super-héros.

Inutile de dire que ce casting serait incroyable. Mais c’est probablement faux.

Le leaker 4chan a également énuméré les détails de la distribution de Quantumania, mentionnant ces acteurs de soutien : Walton Goggins, Laurence Fishburne, Tim Heidecker, Lauren Lapkus, Jerome Flynn et Bill Murray.

Le leaker le plus crédible

Un leaker familier avec le MCU de Marvel s’appelle Main Middle Man sur Twitter. Il y a quelques semaines, il a déclaré que Marvel révélerait les détails de la distribution de Fantastic Four au plus tard au milieu de 2022. Le studio pourrait annoncer la distribution dès la fin de 2021, a déclaré ce leaker.

Ce leaker a publié plus de détails sur le casting en même temps que la fuite de 4chan a émergé. Le principal Middle Man affirme que Marvel nous dira « bientôt » qui jouera les Fantastic Four. L’annonce pourrait intervenir au premier semestre 2022.

Par « bientôt », j’entends à l’heure du MCU, où tout est toujours bien planifié. Quoi qu’il en soit, ne croyez que le casting qui sera officiellement confirmé. – Homme du milieu principal (@mainmiddleman) 1er décembre 2021

Le responsable des fuites n’a proposé aucun nom, affirmant dans d’autres tweets que les noms qu’ils ont entendus ne correspondaient pas aux rumeurs d’aujourd’hui. La seule note intrigante est que Main Middle Man dit qu’il a entendu parler de Seth Rogen il y a quelque temps.

Le mystérieux leaker sur Twitter a déclaré que le casting de Fantastic Four pourrait inclure à la fois des acteurs célèbres et des noms inconnus. Cependant, il n’a divulgué aucun de ces noms, nous sommes donc toujours dans l’ignorance.

Dans les noms que j’ai entendus, il y a des noms célèbres et des noms inconnus, mais je peux dire que la plupart d’entre eux sont très talentueux. https://t.co/NRpXpdEIky – Homme du milieu principal (@mainmiddleman) 1er décembre 2021

Nous vous rappellerons que nous examinons les fuites non confirmées, alors prenez cette fuite de fonte Fantastic Four avec la quantité appropriée de sel. Nous ne savons pas quand Marvel révélera plus de détails sur les futures attractions cinématographiques, surtout maintenant que tant de projets ont été retardés. Marvel a fait plusieurs annonces MCU il y a quelques jours pour le Disney Plus Day. Mais il ne s’agissait que d’émissions de télévision à venir sur Disney Plus.