Cette fuite de complot Multiverse of Madness offre des détails passionnants sur Doctor Strange

Nous sommes à quatre mois de la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui sera probablement le film MCU le plus important de 2022. Il pourrait être encore plus vaste que Spider-Man: No Way Home, car il se concentrera sur le multivers encore plus que le film autonome Spider-Man. C’est tout à fait compréhensible, étant donné que le thème central du MCU Phase 4 est le multivers, et le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) est l’un des Avengers les mieux équipés pour gérer cette menace. À quatre mois de la fin, les fuites de l’intrigue Multiverse of Madness ne manquent pas, et nous en avons déjà vu beaucoup. Mais il y a une nouvelle fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2 qui nous donne quelques détails passionnants sur Doctor Strange. Avant de vérifier, je vous rappelle que des spoilers massifs pourraient suivre ci-dessous.

Le problème avec les fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2

La première année des histoires de MCU Phase 4 a été incroyable. Nous avons eu quatre films dans les salles et cinq émissions de télévision sur Disney Plus. C’est une expérience de narration plus riche que jamais, et cela n’est possible que parce que Disney a intégré le MCU dans son service de streaming. Mais cela a également été la pire année en termes de fuites pour Marvel, surtout en ce qui concerne les films.

Nous avons vu de nombreuses fuites de complot en ligne, en particulier avant Eternals et No Way Home. Et ils se sont avérés très précis. Cela nous amène au « problème » des fuites de l’intrigue du Multivers de la folie. Ce n’est pas vraiment un problème pour Marvel, qui cherche à dissimuler les secrets du MCU. C’est un problème pour les fans de Marvel qui aiment les fuites.

Comme vous le savez peut-être déjà, Doctor Strange dans le multivers de la folie a subi un reshoot massif au cours des derniers mois de 2021. Ainsi, les fuites de l’intrigue qui ont précédé les reshoots ne correspondront pas parfaitement à celles qui sont survenues après que Marvel a mis fin aux reshoots. Les rumeurs disent que Marvel a utilisé les nouvelles prises de vue pour corriger les problèmes avec le script et ajouter beaucoup plus de camées.

C’est quelque chose dont vous devez être conscient avant d’entrer dans la nouvelle fuite de l’intrigue Multiverse of Madness. Il pourrait contenir des détails qui n’apparaissaient pas dans les fuites précédentes.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Wong (Benedict Wong) dans la bande-annonce de Multiverse of Madness. Source de l’image : Marvel Studios

La nouvelle fuite de l’intrigue Multiverse of Madness

Là encore, toute la fuite pourrait être de la fan fiction. Il n’y a aucun moyen de savoir avec ces fuites jusqu’à ce que nous obtenions plus de preuves à partir de bandes-annonces ou d’autres supports marketing. Mais la fuite semble familière car elle intègre déjà les éléments généraux de l’intrigue dont nous avons entendu parler auparavant. Cela dit, il comprend également un développement passionnant pour la version principale de Strange qui apparaîtra dans le MCU. En outre, il offre une explication possible pour l’introduction des X-Men dans le MCU. C’est le genre d’effet secondaire multivers que nous attendons de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

La nouvelle fuite de l’intrigue provient de 4chan, et vous la trouverez en intégralité sur Reddit. Il offre la même histoire générale que les autres fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2. Wanda (Elizabeth Olsen) sera l’une des principales méchantes du film, parcourant le multivers pour retrouver ses enfants. Elle affrontera Strange et d’autres héros avant de se racheter à la fin.

Mais cette fuite de complot Multiverse of Madness offre quelques détails fascinants. Même s’il ne s’agit que d’une fiction basée sur les fuites précédentes de Doctor Strange 2 et la bande-annonce, c’est toujours quelque chose qui se lit bien.

Wanda (Elizabeth Olsen) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dans la bande-annonce de Multiverse of Madness Source de l’image : Marvel Studios

Le gros détail de Endgame

Le docteur Strange du MCU dira à Wong (Benedict Wong) que Thanos (Josh Brolin) était censé gagner Endgame. Mais Strange a forcé le destin pour que les événements permettent à Iron Man (Robert Downey Jr.) de se sacrifier. De plus, Strange jouer avec la réalité dans No Way Home n’a pas aidé. Tout cela fait s’effondrer la réalité.

C’est pourquoi Strange cherchera Wanda et demandera son aide. Ils ont tous les deux besoin l’un de l’autre, selon la fuite de l’intrigue du Multivers de la folie. Strange veut sauver la réalité et Wanda veut ses enfants. Mais avant le début du film, nous pourrions assister aux morts les plus brutales du MCU à ce jour :

Le film commencera avec un autre docteur Strange et Wong dans un univers alternatif qui est apparemment très identique au MCU, nous sommes censés penser que ce sont nos Strange et Wong. Ces Strange et Wong alternatifs sont ensuite tués de manière inattendue par une force invisible assez violemment. Ce sont soi-disant les morts les plus violentes de l’histoire du MCU, poussant la cote PG-13. Nous pouvons voir la perspective de la force invisible alors qu’elle traque ces variantes alternatives de Strange et Wong qui, je pense, sont un hommage à Evil Dead de Sam Raimi.

Les autres variantes des Avengers

Les principaux personnages du MCU pourront interagir avec des versions d’eux-mêmes. Nous verrons une Wanda qui est plus jeune et a des enfants, les jumelles de WandaVision. Son frère est Quicksilver (Evan Peters) des films Fox X-Men.

Strange rencontrera une version maléfique de Strange qui sera similaire au personnage Strange Supreme de What If…?. Ce mal Strange vient d’une réalité presque identique au MCU. Mais dans celui-ci, Christine Palmer (Rachel McAdams) est décédée dans un accident de voiture après avoir épousé un autre homme.

Evil Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dans la bande-annonce de Multiverse of Madness. Source de l’image : Marvel Studios

Ensuite, il y a Defender Strange, qui formera les Defenders dans une réalité où Thanos a gagné pour de vrai. La moitié des Avengers sont morts, comme on le voit dans Infinity War. Strange a ensuite créé un groupe différent pour protéger cette réalité. Et il a fait pousser une queue de cheval.

Fait intéressant, la fuite de l’intrigue Multiverse of Madness indique que le film nous montrera également les conséquences des chronologies où Thanos a gagné, qui seront des scènes terrifiantes.

Evil Strange n’est pas le méchant principal, et il fera équipe avec MCU Strange et Defender Strange pour lutter contre Wanda.

L’univers X-Men

Wanda trouvera et kidnappera les enfants de la Wanda de l’univers X-Men de Fox. Cette chronologie commencera également à se briser. C’est là que certains des Fox X-Men apparaîtront.

La fuite de l’intrigue Multiverse of Madness indique que Evil Strange se retournera contre MCU Strange et Defender Strange à un moment donné du film. Evil Strange finira par se suicider par culpabilité.

Apparemment, il n’y a aucun moyen de sauver à la fois l’univers MCU et la chronologie d’Evil Strange. On ne sait pas si l’univers Fox et l’univers Evil Strange sont les mêmes.

Enfin, la fuite indique que le film se termine avec Wanda se sacrifiant pour fusionner le MCU et l’univers Fox X-Men. Ainsi, le MCU sera reconnecté, les mutants étaient donc là depuis le début.

La sorcière écarlate (Elizabeth Olsen) dans la bande-annonce de Doctor Strange 2 Source de l’image : Marvel Studios

Cette fuite de complot Multiverse of Madness est-elle réelle?

Comme je l’ai déjà dit, toute personne ayant une connaissance suffisante du MCU et des autres fuites de l’intrigue du Multivers de la folie aurait pu facilement fabriquer ce scénario. Il contient de nombreux éléments figurant dans d’autres fuites, ainsi que des détails que nous pensons avoir vus dans la bande-annonce.

En même temps, il manque le genre de morceaux de jus que nous voulons vraiment de toute fuite d’intrigue Multiverse of Madness : les camées. Nous voulons savoir ce qu’apparaissent Avengers et X-Men dans celui-ci et ce qu’ils font.

Mais cela pourrait aussi être la vraie chose. Nous devrons simplement attendre que d’autres fuites arrivent et voir si elles corroboreront tout cela – lisez-le dans son intégralité ci-dessous.