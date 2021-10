Cette fuite de la scène des crédits de «Doctor Strange 2» vous épatera

Doctor Strange dans le multivers de la folie débute le 25 mars 2022. Mais ce n’est que si le calendrier de sortie actuel du MCU reste sur la bonne voie. Cela signifie que nous devons attendre encore au moins six mois pour voir la suite très attendue de Doctor Strange. Mais il s’avère que tout ce qu’il y a à savoir sur Doctor Strange 2 a peut-être déjà fuité. Nous avons couvert la nouvelle équipe des Avengers dans le film, l’identité du méchant principal et le destin déchirant de certains personnages. En plus de cela, d’autres détails de l’intrigue ont été divulgués, y compris la scène post-crédits déroutante de Doctor Strange 2. Remarquez, des spoilers importants suivent ci-dessous.

De grandes attentes multivers

Dès le départ, Docteur étrange dans le multivers de la folie était l’un des films Marvel les plus excitants de la phase 4. C’est parce que Marvel a immédiatement révélé le titre de la suite. Nous avons joué avec le concept de multivers dans l’histoire d’origine de Doctor Strange, les films Ant-Man et Avengers : Endgame. Mais nous ne faisions qu’effleurer la surface, comme nous l’avons tous vu à Loki. Le titre de Doctor Strange 2 a clairement indiqué que le multivers jouera un rôle majeur dans l’histoire.

Nous venons tout juste de découvrir à quel point le multivers est important, grâce à Loki et What If…?. Spider-Man: No Way Home ira encore plus loin, avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) inclus dans l’histoire.

C’est-à-dire que vous devriez vous attendre à beaucoup d’action multivers dans Doctor Strange 2. Même sans voir de spoilers, vous devriez vous attendre à ce que de nombreuses variantes de personnages apparaissent dans Multiverse of Madness. Cela inclut des camées fous qui pourraient provenir d’histoires non-MCU. Ou des Avengers qui sont morts dans la chronologie principale. Si vous connaissez les spoilers, vous savez exactement ce que cela signifie. En parlant d’énormes spoilers sur l’intrigue, c’est votre dernière chance d’éviter la fuite de la scène post-crédits de Doctor Strange 2.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

Que se passe-t-il dans le multivers de la folie

Pour récapituler, cette fuite majeure de Multiverse of Madness vient de Reddit. Plus précisément, un Redditor avec d’excellents antécédents en matière de rapports sur les développements du MCU a publié l’intrigue du film sur Reddit il y a quelques jours. La fuite correspond à une fuite précédente et plus détaillée du complot Doctor Strange 2 qui a trouvé son chemin vers un canal Discord.

Avant d’arriver à la scène post-crédits déroutante, nous devons brièvement discuter de l’intrigue. Les deux sources livrent la même idée générale. Le docteur Strange et Wong (Benedict Wong) tenteront de protéger America Chavez (Xochitl Gomez) du grand méchant de l’histoire – Wanda (Elizabeth Olsen). L’histoire s’étend sur le multivers, alors que ces super-héros et méchants se battent pour Chavez. Elle est la seule à pouvoir créer des portails entre les réalités, un pouvoir dont Wanda a besoin pour sauver ses enfants.

Pour rappel, Wanda entend les voix de ses jumeaux dans la scène post-générique de WandaVision. C’est en dépit d’avoir accepté l’idée que les enfants qu’elle a eus avec Vision étaient le fruit de son imagination.

Doctor Strange 2 sera une variante de cette histoire – une maman puissante veut faire tout ce qu’elle peut pour défendre sa progéniture. En fin de compte, Wanda reprendra ses esprits, mais pas avant d’avoir tué de nombreuses variantes de héros et fait des ravages dans le multivers.

Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate dans le dernier épisode de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

La scène post-crédits de Doctor Strange 2

La récente fuite de Reddit dit que Wanda endommagera le multivers comme elle l’a fait sur Terre dans WandaVision. Le multivers sera plus brisé que jamais après les événements du film.

Selon la fuite de Discord, la scène post-crédit montre que Strange est corrompu, avec un troisième œil qui sort de sa tête au moment où Clea demande de l’aide. On ne sait pas comment tout cela est lié au reste du scénario global de la phase 4.

Strange a toujours eu le troisième œil sur lui. C’est l’ Eyeil d’Agamotto, qui remplit une double fonction dans le MCU en tant que détenteur de la pierre du temps. Les Infinity Stones sont détruits après Endgame dans le MCU principal. Mais l’œil est toujours un artefact puissant, et c’est ce que pourrait être la scène post-générique.

Quant à Clea, c’est un être puissant d’une dimension différente qui se trouve être un disciple et un intérêt amoureux de Strange dans les bandes dessinées. Certaines rumeurs disaient que Clea apparaîtrait dans Doctor Strange 2. Si ces rumeurs sont exactes, nous entendrons au moins sa voix. Mais elle ne sera pas l’un des personnages principaux.

Le multivers étant toujours endommagé après Doctor Strange 2, la scène post-crédits a du sens. Mais il est trop tôt pour savoir ce que tout cela signifie. Encore une fois, nous supposons que les fuites sont exactes, ce que nous ne pouvons pas confirmer à ce stade. De plus, nous n’avons aucun moyen de savoir combien de scènes de générique le film aura. De plus, Marvel pourrait toujours changer les choses et opter pour des reprises. Cela s’est produit dans le passé, après tout.