Cette fuite de prix du Samsung Galaxy Flip 3 est presque trop belle pour être vraie

Samsung dévoilera la semaine prochaine ses pliables 2021 lors d’un événement sans précédent. Pour la première fois depuis le lancement de la série Galaxy Note, Samsung ne lancera pas de nouveau modèle cette année. Au lieu de cela, les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 seront les principales stars de l’événement Unpacked du 11 août. Les deux pliables offriront un meilleur matériel que leurs prédécesseurs, et ils devraient être nettement plus durables que les autres téléphones Fold and Flip. Les nouveaux combinés pourraient également être plus abordables. Le prix du Flip 3 impressionnera certainement si une nouvelle fuite est précise. Le Fold 3 aura un coût plus élevé, comme prévu pour le plus grand combiné pliable qui est le remplacement apparent de Note. Mais Samsung a déjà mis en place quelques nouvelles offres qui pourraient réduire considérablement vos coûts.

Une nouvelle fuite vient d’Europe et confirme apparemment une rumeur précédente. Le Flip 3 pourrait avoir un prix très attractif cette année, tandis que le Fold 3 sera le nouveau pliable Samsung le plus cher.

Il y a quelques jours, une boutique en ligne répertoriait les prétendus prix Fold 3 et Flip 3 pour la région de l’Union européenne. La fuite indiquait que le Galaxy Z Fold 3 de 256 Go coûterait 2 029 € (TVA incluse). Le prix du Galaxy Z Flip de 128 Go s’élevait à 1 182 € (TVA incluse). Il y a une raison pour laquelle nous ne convertissons pas ces prix en dollars. Une conversion directe ne nous donnerait pas le prix américain. C’est parce que les pays de l’UE incluent la TVA dans leurs structures de prix.

Au lieu de cela, une comparaison avec les prix du Fold 2 et du Flip original aurait plus de sens. Le Fold 2 coûtait environ 2 020 € en Europe au lancement et 2 000 $ aux États-Unis. Le prix Flip était de 1 359 € au lancement l’année dernière – 1 380 $ aux États-Unis.

Prix ​​du Flip 3 meilleur que le Galaxy S21 Ultra ?

Si la fuite de prix précédente du Fold 3 et du Flip 3 est exacte, le Flip 3 bénéficiera d’une remise importante. Le Fold 3, pas tellement. Cela nous amène à la dernière fuite de prix Fold 3 et Flip 3 d’Europe.

Une fuite prétend que le 256 Go Fold 3 coûtera 2 009 €, le modèle 512 Go au prix de 2 099 €. Si les chiffres sont exacts, le Fold 3 aura presque le même prix que le Fold 2. Mais la vraie affaire pourrait être le Fold 3 de 512 Go ici. Seulement 90 € pour 256 Go de stockage supplémentaire semble trop beau pour être vrai.

Prix ​​Z Fold3 pour l’Europe

256 Go = 2009€

512 Go = 2099€#SamsungDéballé #ZFold3 pic.twitter.com/xIikVJYJ5k – Snoopy (@_snoopytech_) 31 juillet 2021

Le 128 Go Flip 3 coûtera 1 029 €, selon le même leaker. Payer 90 € de plus vous rapporterait deux fois plus de stockage – 256 Go pour 1 109 €. S’il est précis, le prix du Flip 3 est assez impressionnant. Il met le pliable en conformité avec les derniers modèles d’iPhone Pro, qui commencent à 1 149 € (TVA incluse) en Europe.

Pour mettre les choses en perspective, le Galaxy S21 Ultra de 128 Go a coûté 1 279 € (TVA incluse) au lancement en Europe et 1 199 $ aux États-Unis.

A propos des prix :

Celles-ci ont été prises par le détaillant qui a répertorié les appareils avec ces images de haute qualité, je m’attends donc à ce qu’elles soient correctes. J’espère qu’ils ne sont pas pour le Z Fold3 (j’espère juste qu’ils ne les avaient pas eus et qu’ils avaient utilisé des espaces réservés) mais c’est pourquoi je les ai postés. https://t.co/2oqSTIq9gE – Snoopy (@_snoopytech_) 1er août 2021

Encore une fois, convertir les prix en dollars n’aura de sens ni pour le Fold 3 ni pour le Flip 3. Mais la comparaison de ces prix avec les prix de lancement du Fold 2 et du Flip en Europe suggère que le Flip 3 bénéficiera d’une baisse de prix assez importante cette année.

