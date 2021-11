Cette fuite du Galaxy S22 Ultra est le dernier clou dans le cercueil du Note

Cette fente pour stylet S Pen a l’air familière

Nous ne sommes qu’à quelques mois de la date de sortie supposée du prochain téléphone phare de Samsung, ce qui signifie qu’il est temps que les fuites commencent à couler à plein régime. Après des mois de rendus détaillant toutes sortes d’options de conception différentes pour le Galaxy S22, nous voyons enfin à quoi il ressemble dans la vraie vie. Si vous avez passé cette année à souhaiter que la série Note fasse un retour, vous pourriez avoir une agréable surprise.

Jon Prosser de Front Page Tech a dévoilé ce matin de nouvelles photos divulguées du Galaxy S22, montrant son nouveau design et – peut-être plus particulièrement – ​​une gamme de caméras finalisée. Nous avons vu plusieurs itérations sur ce à quoi pourrait ressembler la bosse sur le prochain téléphone de Samsung, allant d’un grand coin à deux crêtes séparées. Il s’avère que le S22 abandonne complètement sa bosse, optant plutôt pour un dos plat avec chacune de ses lentilles dépassant de l’arrière du téléphone.

Malgré le nouveau look de la bosse de l’appareil photo, il semble que la sélection de l’objectif n’ait pas beaucoup changé. Prosser note les quatre mêmes caméras du S21 Ultra, notamment :

Appareil photo principal 108MP Téléobjectif 12MP ultra-large 10MP 3X Périscope 10MP 10X

Vraisemblablement, tout changement significatif dans la qualité des photos proviendra de l’amélioration du logiciel et de la puissance de traitement, et non des progrès du matériel.

Quant au reste de l’appareil, il ressemble bien à un Galaxy Note. Des coins carrés et des bords plats à la fente S Pen intégrée directement dans le châssis, le S22 Ultra ressemble plus à un successeur du Note 20 de l’année dernière qu’à autre chose. Ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose – beaucoup de gens ont raté la série de phablettes de Samsung pendant sa pause, et ne pas avoir à attendre l’été prochain pour une nouvelle version devrait faire plaisir aux fans de stylet. Mais si vous espériez que le joli design du S21 se poursuivrait pendant une autre génération, il semble que Samsung soit déjà revenu à la planche à dessin.

Le retour de la série Note reste un mystère. Même si c’est mort pour de bon, les fans de Samsung peuvent être assurés que le rêve de la phablette continuera à vivre – dans l’esprit, sinon dans le nom.

