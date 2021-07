Cette fuite est aussi proche que nous pourrons voir l’iPhone 13 jusqu’au lancement du vrai

in

Apple lutte plus que jamais contre les fuites, mais les fuites de l’iPhone se poursuivent. Comme c’est toujours le cas à cette période de l’année, les unités factices de l’iPhone 13 montrant le prétendu design de la série de combinés de nouvelle génération sont à l’état sauvage. Ces appareils factices ne sont pas fonctionnels, comme leur nom l’indique. Ils sont basés sur des rumeurs et des schémas divulgués, et ils sont toujours extrêmement précis.

Alors que nous approchons de la mi-septembre, un nombre croissant de personnes mettent la main sur des unités factices et des moules pour iPhone 13. Sans surprise, le dernier lot de maquettes pour iPhone 13 fournit les détails de conception exacts auxquels nous pouvons nous attendre lors de la sortie des vrais iPhone 2021.

Meilleure offre du jour Vous n’irez plus jamais à la plage sans cette couverture de plage miracle – elle est imperméable et résistante au sable ! Prix ​​catalogue : 21,99 $ Prix : 18,69 $ Vous économisez : 3,30 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

En supposant qu’Apple n’ait rencontré aucun retard de production au cours du cycle de développement de l’iPhone 13, nous verrons de nouveaux iPhones introduits à la mi-septembre. Apple a annoncé fin juillet 2020 que le lancement de l’iPhone 12 serait reporté. L’annonce est intervenue lors de l’appel aux résultats trimestriels de la société, confirmant les rumeurs de retard de l’iPhone 12. La première année de la pandémie est venue avec des blocages prolongés et des interdictions de voyager qui ont eu un impact sur les plans de production. 2021 est très différent, et aucun rapport n’a signalé un retard de l’iPhone 13. Apple divulguera probablement les retards de lancement de l’iPhone de cette année lors de la prochaine conférence sur les résultats.

La même histoire de conception de l’iPhone 13

L’iPhone 13 présentera presque le même design que l’iPhone 12. Mais cela ne simplifie pas la production. L’iPhone 13 ne sera pas une copie parfaite de l’iPhone 12, et c’est ce que nous disent toutes ces fuites factices. Apple ne se contentera pas d’assembler des pièces similaires pour fabriquer le nouvel appareil.

L’aspect général reste inchangé, comme le montrent ces images de MacRumors. L’iPhone 13 aura le même écran plat et les mêmes bords plats que son prédécesseur.

Unité factice iPhone 13 avec haut-parleur dans le cadre supérieur (arrière-plan) par rapport à l’iPhone 12 (premier plan). Source de l’image : MacRumors

Mais il existe des différences notables entre les deux générations d’iPhone, comme le montre la vidéo pratique à la fin de cet article.

Les téléphones iPhone 13 devraient présenter une encoche plus petite qu’auparavant, bien que ce détail de conception particulier ne soit pas immédiatement évident dans les unités factices.

Emplacement des boutons de l’unité factice de l’iPhone 13 (blanc) par rapport à l’iPhone 12 (bleu). Source de l’image : MacRumors

Les coques iPhone 12 ne rentrent pas

Le module de caméra à l’arrière est nettement plus grand qu’auparavant. Tous les téléphones iPhone 13 recevront censément le même appareil photo à déplacement de capteur que l’iPhone 12 Pro Max. C’est un objectif plus grand qui explique le besoin d’Apple d’augmenter la taille du module. Cela peut également expliquer la nouvelle disposition de la caméra en diagonale sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini.

Les autres changements de conception de l’iPhone 13 observés dans ces images pratiques concernent les boutons et le placement du plateau SIM. Ils ne sont pas exactement dans les mêmes positions que sur l’iPhone 12. Combiné aux changements de caméra, ce détail de conception rendra le recyclage des étuis pratiquement impossible.

Unité factice iPhone 13 (blanche) vs iPhone 12 (rouge). Source de l’image : MacRumors

Un autre élément de design de l’iPhone 13 qui n’est pas immédiatement visible concerne l’épaisseur des téléphones. Les quatre appareils devraient être imperceptiblement plus épais que leurs prédécesseurs. Mais cela suffira à Apple pour augmenter les capacités de la batterie. La hauteur et la largeur doivent être identiques aux modèles d’iPhone 12.

Comme toujours, il n’y a aucun moyen de vérifier l’exactitude de ces unités factices iPhone 13. Celui qui les a créés a peut-être travaillé avec des informations incorrectes. Mais, comme le souligne MacRumors, les unités factices qui apparaissent si tard dans le jeu sont généralement exactes. La vidéo complète suit.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission