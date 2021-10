Cette fuite massive de «Doctor Strange 2» pourrait gâcher tout le film

Les fans de Marvel ont bien plus que Spider-Man: No Way Home à espérer en ce moment. Le docteur étrange de Marvel dans le multivers de la folie sortira en salles fin mars si le calendrier n’est pas retardé. Et il se trouve que nous avons vu beaucoup de rumeurs sur Doctor Strange 2 jusqu’à présent, avec des fuites de plus en plus fréquentes ces derniers temps. Maintenant, il s’avère que l’intégralité de l’intrigue du Multivers de la folie aurait pu être divulguée de manière très détaillée. Nous avons déjà discuté de certains aspects de celui-ci, donc les amateurs de spoiler le connaîtront. Mais si tu veux éviter les spoilers de Doctor Strange 2 à tout prix, vous voudrez arrêter de lire ici.

Le Doctor Strange 2 fuit

Un initié de Marvel qui continue de révéler les détails de la phase 4 du MCU sur Reddit a publié un résumé de l’intrigue de Doctor Strange 2 il y a quelques jours. Séparément, une chaîne Discord a refait surface une ancienne fuite de complot de Doctor Strange 2 qui est apparue pour la première fois sur Reddit en tant que théorie il y a quelque temps. Les deux fuites racontent la même histoire de Multiverse of Madness. L’initié offre l’essentiel de Doctor Strange 2 uniquement via un résumé des événements. L’autre fuite (que nous appellerons la « fuite Discord ») contient plus de détails.

C’est ce que vous devez savoir avant de plonger dans la fuite de l’intrigue ci-dessous. Comme toujours, il n’y a aucun moyen de garantir que les fuites sont basées sur des informations authentiques. Ils pourraient simplement être de la fan fiction qui se lit bien. Mais ils fournissent des détails qui correspondent à d’autres fuites de Multiverse of Madness provenant d’autres sources. Comme nous l’avons mentionné dans le passé, ils semblent être authentiques.

Nous vous rappellerons que nous avons déjà vu des fuites d’intrigue similaires pour d’autres films MCU et qu’elles ne se déroulent pas toujours. Mais parfois, ils le font. Par exemple, il se trouve qu’une fuite de complot Eternals semble être authentique sur la base de ce qui s’est passé dans les bandes-annonces publiées par Marvel.

Ceci est votre dernier avertissement. Énorme docteur Strange dans les spoilers de l’intrigue du multivers de la folie pourrait suivre ci-dessous.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café sur laquelle est écrit « For Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Une action multivers folle arrive

Comme je l’ai déjà dit, nous avons déjà examiné ces récentes fuites de Doctor Strange 2. Tous deux disent qu’une version du groupe Illuminati apparaîtra dans le film. Le professeur X sera leur chef, avec le capitaine Carter, le capitaine Marvel (la version Monica Rambeau), Mordo (Chiwetel Ejiofor) et Balder le Brave également dans l’équipe. Un sixième Illuminati n’a pas été nommé.

Malheureusement, certains de ces Illuminati en réalité alternative mourront pendant Multiverse of Madness aux mains du vrai méchant du film. Il se trouve que c’est Wanda (Elizabeth Olsen), selon les fuites de l’intrigue. Nous avons entendu au début de l’année dernière que Wanda serait la méchante surprise du film, ou au moins l’un des principaux antagonistes.

Wanda est en quête pour sauver ses enfants, ou du moins elle pense qu’elle doit les sauver. En réalité, Darkhold influencera apparemment ses mouvements à travers le film alors qu’elle poursuit America Chavez (Xochitl Gomez) à travers les multivers. Chavez a un super pouvoir dont Wanda rêve, la capacité de voyager à travers différentes réalités. Wanda et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ne peuvent envoyer leurs projections astrales que vers d’autres réalités.

On ne sait pas comment Chavez le fait, mais nous l’avons vu plus tôt lorsque The Watcher et Ultron sautent entre les réalités dans What If…?. Sans oublier que les Avengers ont parcouru le multivers dans Endgame pour récupérer les Infinity Stones. Et la TVA peut entrer et sortir des réalités alternatives à tout moment.

De gauche à droite, Billy (Julian Hilliard), Tommy (Jett Klyne), Vision (Paul Bettany) et Wanda (Elizabeth Olsen) dans une image de WandaVision Episode 9 divulguée. Source de l’image : Marvel Studios

Le multivers de la folie de Wanda ?

Shuma Gorath sera censé être un plus petit méchant dans le film, Wanda le contrôlant. Les variantes principales de Strange et Wong (Benedict Wong) tueront Shuma dans la réalité principale au début du premier acte.

Dans sa quête, Wanda tuera soi-disant plusieurs personnages importants. La majorité des décès surviennent dans le multivers. Nous savons déjà de WandaVision que Wanda ne reculera devant rien pour sauver ses enfants. Le multivers de la folie conduira ce point à la maison. Wanda tuera soi-disant les variantes Strange et Wong du multivers.

De même, le professeur X et Balder le Brave mourront de ses mains, les capitaines des Illuminati étant également gravement blessés au cours de ce combat. De plus, Wanda tuera Mordo dans la réalité principale du MCU au début du film. Elle assassinera ensuite de nombreux sorciers alors qu’ils tentent de défendre Kamar-Taj dans la chronologie principale.

D’autres fuites ont indiqué que les différents camées du film comprendraient l’une des variantes du professeur X de Fox. Charles Xavier combattra Wanda, selon ces fuites. Et nous avons même vu des images pré-VFX suggérant que ces scènes Illuminati sont réelles. Mais encore une fois, nous vous rappellerons qu’aucun de ces détails n’est pleinement confirmé à ce stade.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Marvel’s What If…?. Source de l’image : Marvel Studios

Où lire la fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2

Les fuites de l’intrigue se lisent comme une folie horrible, mais c’est ce que cette histoire multivers est censée être. Nous avons toujours su que Doctor Strange 2 sera beaucoup plus sombre que les autres histoires de MCU. Les Avengers gagnent à la fin, et Wanda se rendra compte qu’elle a eu tort de chasser cette nouvelle illusion… encore une fois, puisque quelque chose de similaire s’est produit dans WandaVision.

La scène post-crédits nous donnera soi-disant un Strange «corrompu», avec un troisième œil qui sort de sa tête. Clea demandera de l’aide à Strange. Le scénario multivers du MCU ne se terminera certainement pas avec Doctor Strange 2.

Si vous voulez tout passer en revue, consultez le lien Reddit ici. Quant à la fuite de l’intrigue Doctor Strange in the Multiverse of Madness circulant sur Discord, vous la trouverez sur ce lien.