Cette fuite pourrait gâcher la plus grande surprise de ‘Loki’ que Marvel voulait vraiment garder secrète – .

Loki n’est pas seulement la première de Marvel la plus regardée sur Disney+ jusqu’à présent, c’est aussi la “première de la saison la plus regardée jamais sur Disney+ au cours de sa semaine d’ouverture”, selon le PDG de Disney, Bob Chapek. Cela signifie que Loki vient de battre le Mandalorien, pas seulement WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Nous savions au début de l’émission que Loki serait l’émission télévisée MCU la plus attendue en streaming, et les chiffres indiquent que les fans mouraient d’envie de voir ce que le dieu de la malice pourrait faire ensuite. L’épisode 1 n’a pas déçu non plus, Marvel plongeant dans le vif du sujet. La première nous a offert la fantastique connexion Avengers: Endgame que nous voulions ainsi que plusieurs explications sur le fonctionnement de la chronologie sacrée.

La série ne fait que commencer et sa star vient de taquiner les épisodes de Loki que nous devrions le plus anticiper. Tom Hiddleston a déclaré aux fans que les quatrième et cinquième versements sont les plus excitants, même si chaque épisode distinct a ses propres histoires à raconter. Il a taquiné qu’il ne pouvait pas nommer tous les acteurs de la série, suggérant qu’il faisait attention à ne gâcher aucun des camées secrets à venir. Et nous nous attendons à des camées passionnants à Loki compte tenu de ce que l’écrivain en chef Michael Waldron a dit récemment, couplé à d’autres rumeurs Marvel.

Mais les camées les plus fous du film ont peut-être fui d’une source inattendue, et nous ne savons pas quoi en faire. Si cette fuite est exacte, les camées seraient des ajouts incroyables à cette aventure Marvel. Avant de tout expliquer, je précise que des spoilers importants pourraient suivre ci-dessous, en supposant que les informations sont exactes.

Commençons par la remarque de Hiddleston de TikTok ce week-end, lorsque l’acteur a félicité les acteurs et l’équipe de la série, soulignant le fait qu’il n’était pas en mesure de nommer tous les membres de la distribution. Voici à nouveau cette citation :

C’est dur. le [episodes are] tous si différents, ce que j’aime à ce sujet. Et chaque épisode est presque une histoire autonome, en partie à cause de l’éclat de toutes les personnes impliquées – pas moi, mais Owen Wilson, [director] Kate Herron et les membres de la distribution Je crains de ne pas pouvoir encore vous nommer, mais attendez et voyez. Je pense que les épisodes 4 et 5, les deux ensemble, toute la série décolle dans une direction que je n’ai certainement pas vu venir quand je l’ai lu, et je suis vraiment excité que le public le voie. C’est là que nous nous développons simplement dans un nouveau territoire.

Quelques jours plus tôt, Waldron et Herron ont révélé que Marvel leur permettait de devenir aussi étranges qu’ils le voulaient avec l’histoire, y compris les camées. Waldron a taquiné les fans de “s’attendre à l’inattendu” en ce qui concerne les camées, affirmant qu’ils auraient pu utiliser qui ils voulaient:

S’ils étaient dans les droits, et que la justice pouvait l’éliminer, il n’y avait aucune raison que nous ne puissions pas essayer de les poursuivre.

Enfin, une fuite plus ancienne indiquait que le méga-méchant Kang The Conqueror (Jonathan Majors) apparaîtrait dans Loki avant la première d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania en 2023.

Cela nous amène à la dernière fuite provenant de la recherche Google. Un lecteur nous a informés que la recherche sur Google de “Loki cast” renvoie les résultats suivants, qui incluent trois caractères auxquels nous ne nous attendions pas :

Les résultats de recherche Google pour “Loki cast” pourraient avoir divulgué les camées secrets de l’émission. Source de l’image : recherche Google

Hulk (Mark Ruffalo), Valkyrie (Tessa Thompson) et Jasper Sitwell (Maximiliano Hernández) feront tous des apparitions dans Loki si l’on en croit cette liste. Il n’y a aucune mention de Kang, cependant.

Google pourrait se tromper sur tout cela. Les algorithmes de recherche pourraient avoir conclu que les trois personnages sont dans l’émission télévisée sur la base de données répertoriées en ligne dans des endroits non officiels qui ne sont pas affiliés à Marvel. Mais si tel devait être le cas, pourquoi Kang est-il absent ?

De tous les trois personnages, Hulk et Valkyrie ont des histoires notables avec Loki. L’implication de Sitwell est la plus particulière. Cela tombe certainement dans la catégorie « s’attendre à l’inattendu ». Nous avons vu pour la dernière fois Sitwell dans Endgame dans ce remake emblématique de la scène de l’ascenseur de Winter Soldier. Mais il est en fait mort dans le MCU à la suite des événements de Winter Soldier. Là encore, tout peut arriver lorsque le voyage dans le temps est impliqué.

Je soulignerai également que nous avons vu Hulk dans l’ouverture de l’épisode 1, où il est apparu dans une version recoupée du Time Heist 2012 à New York de Endgame. Bien sûr, tous les autres Avengers étaient également sur la scène, mais nous ne nous attendons pas à ce que ces camées comptent. S’ils l’avaient fait, Google les aurait répertoriés. Sans parler du fait que ni Valkyrie ni Sitwell n’apparaissent dans cette scène.

Le temps nous dira si les algorithmes de recherche de Google avaient raison à propos de Loki. Nous avons déjà vu un échec pour WandaVision, car la série n’avait pas de camée Ultron (James Spader). Nous devrons également attendre la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie pour voir si la recherche Google était correcte à propos des camées du film.

L’épisode 2 de Loki fait ses débuts sur Disney + tôt mercredi matin.

