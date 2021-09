Cette fuite ‘Venom 2’ est insensée et se connecte à ‘Spider-Man: No Way Home’

Venom: Let There Be Carnage sera présenté vendredi, mais certains fans chanceux de Marvel ont déjà vu le nouveau film. Sony a montré la suite dans des projections de fans au cours des dernières semaines et tout sur la suite de Venom a été divulgué, y compris sa connexion Spider-Man: No Way Home. Il n’est pas surprenant que Sony veuille attacher tous ses films SSU au plus grand wagon MCU. Nous nous attendions depuis le début à voir une variante de Spider-Man dans Venom 2, ou au moins quelques teasers de Peter Parker. C’est parce que Sony a déjà laissé tomber d’autres teasers MCU dans les bandes-annonces Morbius et Venom 2. Le SSU et le MCU devront être faiblement connectés pour que Sony puisse tirer le meilleur parti du Spider-Man du MCU.

Alors que nous nous rapprochons de la sortie de la suite, nous avons encore plus de détails sur ses liens avec No Way Home. Mais c’est ici qu’on vous dira que les spoilers suivent ci-dessous. C’est une chose d’attendre un lien entre les deux films et une autre d’apprendre les secrets de l’intrigue.

L’astuce du multivers No Way Home

Spider-Man: No Way Home est un grand film multivers, et nous le savons déjà depuis la première bande-annonce officielle. De plus, toutes les fuites qui ont précédé et suivi ladite bande-annonce nous ont dit la même chose. Nous verrons trois variantes de Spider-Man dans le film luttant contre les Sinister Six. Cependant, ce n’est pas encore confirmé dans les bandes-annonces.

Le fait est que Sony et Marvel avaient tous deux besoin que No Way Home soit un film multivers. Seul le multivers peut tout lier ensemble.

Pour Sony, le multivers permet à Spider-Man de Tom Holland d’interagir avec les personnages que nous voyons dans Venom, Morbius et tout ce que le SSU fournira. Marvel, quant à lui, utilisera le multivers comme élément de scénario important tout au long de la phase 4. C’est également un excellent outil qui permet à Marvel d’intégrer certains personnages des univers Fox et Netflix des personnages Marvel.

Cela nous amène au détail qui relie Venom 2 à No Way Home.

Scène post-crédits de Venom 2

Comme vous vous en doutez peut-être, les scènes post-crédits sont l’outil parfait pour lier Venom 2 et No Way Home. C’est précisément ce que Sony a fait, selon les personnes qui ont vu le film il y a quelques semaines. À l’époque, on vous avait dit que Venom et Eddie, tous deux interprétés par Tom Hardy, entendent J. Jonah Jameson parler de l’identité de Peter Parker à la télévision.

Depuis lors, de plus en plus de personnes ont assisté à des projections de fans et quelqu’un s’est rendu sur Reddit pour répondre aux questions sur Venom 2. Il s’avère que la connexion No Way Home est plus compliquée que prévu. Venom n’est pas exactement dans les limites de la réalité principale du MCU, mais il est capable d’accéder à des informations à travers les univers. L’implication ici est que Venom pourrait voyager entre les réalités. Voici comment le Redditor a expliqué la scène époustouflante des crédits :

Fondamentalement, Eddie s’éclate dans un hôtel comme une île étrangère en regardant une Novela espagnole la nuit. Venom demande à Eddie qu’il aimerait voir une fraction de seconde de ce que son espèce a fait. A la seconde où il le fait, la chambre s’illumine en jaune et est transportée dans une autre chambre d’hôtel dans une zone tropicale différente, mais pendant la journée cette fois. JJJ est à la télévision en train de parler de la façon dont Peter Parker a tué Mysterio, puis une image fixe de Peter de Tom Holland apparaît et Venom lèche la télévision en disant quelque chose “… Ce gars”, puis le gars qui loue la chambre d’hôtel demande ” qui êtes-vous ” et ça se termine là.

Sans surprise, il existe une vidéo en ligne montrant une partie de cette scène post-générique :

Plus de preuves pourquoi cette scène se produit lorsque dr étrange gâche le sort

.eddie se téléporte dans une pièce au hasard

.bugle a une vidéo de tom spiderman sans le masque sur pic.twitter.com/trhJSHcsW5 – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 30 septembre 2021

La surprise Eminem

La scène qui lie Venom 2 à No Way Home n’est pas la seule surprise du générique. La nouvelle chanson d’Eminem sera jouée pendant le générique, comme le disait une fuite il y a quelques jours. Puis Eminem lui-même a confirmé qu’il avait travaillé sur la bande originale du film en publiant un teaser sur Twitter :

🤔🔊🐍 @SkylarGrey @Polo_Capalot @MozzyThaMotive @VenomMovie pic.twitter.com/zcLRKnMdv9 – Marshall Mathers (@Eminem) 28 septembre 2021

Pourtant, la chanson d’Eminem n’est pas encore sortie, ce qui signifie que nous devrions nous y attendre vendredi lorsque Venom: Let There Be Carnage sortira en salles