Cette galaxie mourante est étrangement belle – .

Il y a un début et une fin à tout. Nous mesurons souvent le temps en fonction de la durée de vie de notre espèce, et sur cette période relativement courte, il peut sembler que les étoiles, les planètes et les galaxies vivent «pour toujours». Ce n’est pas vrai, bien sûr, mais comme ces objets et ces structures existent depuis tellement plus longtemps que nous, il est difficile d’imaginer comment quelque chose comme une galaxie pourrait mourir. Heureusement, nous avons des scientifiques, et ces scientifiques ont un matériel ultra-puissant capable de nous montrer à quoi cela ressemble lorsque ces objets célestes atteignent la fin de leur vie, et le télescope spatial Hubble a récemment capturé une image magnifique d’une galaxie qui est vraiment dans le affres de la mort.

NGC 1947 est une galaxie spirale – ou du moins elle l’était. Dans une image capturée par Hubble, nous ne voyons guère plus que de faibles traînées de gaz entourant l’intérieur de la galaxie qui regorge encore de millions d’étoiles. La galaxie est ancienne et, compte tenu de son état actuel, il est peu probable qu’elle existe plus longtemps.

Les galaxies sont nées d’énormes nuages ​​de poussière et de gaz. Le matériau forme des étoiles, des planètes et des lunes et tout le reste qu’une galaxie contiendra éventuellement. Avec le temps, les étoiles meurent. Lorsque ces étoiles explosent en supernovas, le matériau est libéré et peut éventuellement continuer à former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, etc.

C’est un cycle qui peut se répéter encore et encore et encore, garder une galaxie en vie, mais si la galaxie perd trop de sa matière dans l’espace, elle peut avoir du mal à former de nouvelles étoiles et finalement disparaître dans le néant. NGC 1947 semble s’engager dans cette voie, avec peu de matière libre pour former de nouvelles étoiles et un noyau d’étoiles qui ne pourront probablement pas maintenir le cycle bien plus longtemps.

L’Agence spatiale européenne explique:

Résidant à environ 40 millions d’années-lumière de la Terre, cette galaxie montre sa structure en rétro-éclairant son faible disque de gaz et de poussière restant avec des millions d’étoiles. Sur cette photo, prise avec le télescope spatial Hubble de la NASA / ESA, les faibles restes des bras en spirale de la galaxie peuvent encore être distingués dans les minces fils étirés de gaz sombre qui l’encerclent. Sans la majeure partie de son matériau de formation d’étoiles, il est peu probable que de nombreuses nouvelles étoiles naissent dans NGC 1947, laissant cette galaxie continuer à disparaître avec le temps.

Si notre propre galaxie, la Voie lactée, n’était pas sur une trajectoire de collision avec la galaxie d’Andromède, c’est le genre de destin qui pourrait lui arriver. Perdant progressivement sa matière et son énergie avec lesquelles engendrer de nouvelles étoiles et finalement disparaître en rien. Bien sûr, nous serons tous partis depuis longtemps au moment où l’une ou l’autre de ces choses devait arriver, donc ce n’est pas quelque chose dont aucun de nous n’a vraiment besoin de s’inquiéter.

