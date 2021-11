Cette grand-mère attachante nous donne une leçon avec sa façon de chercher dans Google | La technologie

Un internaute a souhaité partager sur Twitter ce qu’il y avait de particulier chez sa grand-mère lors de la recherche de différentes informations sur Google.

Nos aînés sont le trésor le plus précieux que nous ayons, mais le boom technologique excessif de ces 30 dernières années les a laissés en dehors du jeu lorsqu’il s’agit d’utiliser des outils aussi basiques pour nous que Google ou les réseaux sociaux.

Et c’est que nos aînés, à leur époque, n’avaient pas d’outil aussi simple que Google pour rechercher n’importe quel type d’information en quelques secondes, et ils devaient chercher leur vie en demandant à d’autres de savoir, par exemple , l’heure d’une messe dans votre localité.

Et maintenant, un utilisateur de Twitter a voulu partager avec toute la communauté la façon particulière dont sa grand-mère doit rechercher des choses sur Internet, en utilisant des mots aussi rédhibitoires pour les autres que « s’il vous plaît ».

Le tweet qui prend déjà plus de 1 000 commentaires et 287 000 likesOn voit la manière particulière de sa grand-mère de rechercher des informations sur Internet, qui en a fait un beau tweet viral avec une multitude d’interactions.

Par la suite, l’internaute a également souhaité présenter officiellement sa grand-mère, qui s’appelle Angelita, se promener dans le parc démontrant toute la vitalité qu’elle a et qu’elle va avoir 90 ans maintenant au mois de novembre.

Cela a poussé d’autres utilisateurs de Twitter à vouloir également partager des photos de leurs grands-mères dans différentes curiosités technologiques, certaines avec leur manière particulière de dire « merci » à l’assistant vocal Alexa.

Quoi qu’il en soit, c’est un tweet qui montre l’effort de nos aînés lorsqu’il s’agit de s’adapter aux nouvelles technologies, si basiques pour certains, mais si difficiles pour d’autres, des aînés qui n’avaient pas autant d’installations à leur époque.