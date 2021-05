Cette grande chaîne d’épicerie est sur le point de commencer à livrer certaines commandes avec des drones – .

Bienvenue dans le futur, grâce à une extension des options de livraison de Kroger qui comprendra bientôt les colis déposés par drone.

Kroger a annoncé que ce printemps, il pilotera un programme de livraison par drone qui prévoit l’utilisation de drones pour acheminer les produits d’un magasin d’essai à Centerville, dans l’Ohio, vers les résidences des clients, les produits comprenant des articles tels que des médicaments en vente libre, bébé fournitures, et divers autres articles divers qui pèsent jusqu’à environ cinq livres. Il existe déjà un site Web pour ce service Kroger Drone Delivery, et il informe les visiteurs que: «Kroger Drone Delivery est un service pilote innovant qui fournira des produits d’épicerie aux clients par des drones pilotés par des pilotes de drones certifiés sous approbation de la FAA.» Kroger affirme s’être associé à Drone Express pour ce programme pilote, qui «lancera initialement ce pilote depuis un magasin de sa division Cincinnati / Dayton au printemps 2021».

Selon un communiqué de presse de Kroger, ce projet pilote implique que Kroger s’associe à Drone Express pour livrer des colis non seulement à la porte d’entrée d’un client, mais à l’emplacement de son smartphone. En d’autres termes, l’idée est qu’un client pourrait utiliser son téléphone pour commander une livraison par drone qui serait transportée par avion vers un parc, peut-être si des fournitures étaient nécessaires pour un pique-nique; ou à l’arrière-cour, où un barbecue pourrait avoir lieu; ou même quelque part comme une plage, si l’utilisateur avait besoin d’un produit comme un écran solaire.

En utilisant Kroger.com/DroneDelivery, la chaîne d’épicerie affirme que les clients pourront passer des commandes et recevoir des commandes éligibles en moins de 15 minutes.

«Le nouveau pilote de livraison de drones de Kroger fait partie de l’évolution de notre activité de commerce électronique innovante et en croissance rapide – qui comprend le ramassage, la livraison et l’expédition et a atteint plus de 10 milliards de dollars de ventes en 2020», a déclaré Jody Kalmbach, vice-présidente du groupe de Kroger. d’expérience produit. «Le projet pilote renforce l’importance de la flexibilité et de l’immédiateté pour les clients, grâce à des solutions modernes, rentables et efficaces du dernier kilomètre. Nous sommes ravis de tester la livraison par drone et d’obtenir des informations qui éclaireront les plans d’expansion ainsi que les futures solutions client. »

Livraison d’épicerie par drone pilote Kroger et Drone Express exclusivement au magasin de Centrevillehttps: //t.co/HiClEhdQ7j pic.twitter.com/PdZyTofVFo – Ville de Centreville (@CentervilleOH) 3 mai 2021

Il reste à voir à quel point tout cela fonctionnera sans heurts une fois que tout sera pleinement opérationnel, mais le fait est que la plupart des grands détaillants en alimentation, y compris des géants comme Walmart et Amazon, s’efforcent d’obtenir un service comme celui-ci. sur le sol, sans jeu de mots. Amazon est en train de créer son propre service Prime Air, par exemple, qui est destiné à être une option permettant aux clients de recevoir des colis jusqu’à cinq livres en 30 minutes ou moins à l’aide de petits drones. Amazon affirme disposer de plusieurs centres de développement Prime Air aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Autriche, en France et en Israël, et teste également les drones eux-mêmes dans «plusieurs sites internationaux».

