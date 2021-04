Cette grande remise sur le stock BABA ne durera pas éternellement

Fondamentalement, l’évaluation attribuée Alibaba (NYSE:BABA) stock semble presque absurde.

Source: Photographie de Kevin Chen / Shutterstock.com

Par rapport aux estimations de Wall Street pour 2021 (et Alibaba a déjà publié des résultats pour les neuf premiers mois), les actions BABA se négocient à 22x les bénéfices. Attention un an, après une croissance projetée du bénéfice par action de 15%, et le multiple tombe à 19x.

Retirez le trésor de trésorerie d’Alibaba de plus de 100 milliards de dollars, même net de dette, et le cours des bénéfices à terme n’est que de 16x.

Maintenant, les fondamentaux sont importants, mais ils ne font pas tout. C’est particulièrement vrai lorsque nous examinons les estimations pour une seule mesure. Et certains investisseurs pourraient signaler des risques très réels qui suggèrent que les actions BABA devraient se négocier à rabais.

Certes, ces risques ne peuvent être ignorés. Mais il est également important de se rappeler que nous sommes déjà venus ici. Ce n’est pas la première fois qu’Alibaba semble faire face à des risques matériels et permanents.

Il y a eu des inquiétudes supposées concernant la comptabilité de l’entreprise. Les sceptiques ont souligné la structure VIE (entité à intérêt variable) d’Alibaba, dans laquelle les investisseurs américains ne possèdent pas directement Alibaba.

Nous avons eu une grande guerre commerciale qui allait mettre Alibaba dans la ligne de mire.

Toutes ces inquiétudes avaient un certain mérite. Mais à chaque fois, le stock BABA a fonctionné. Je ne crois pas que cette fois sera différente.

Les risques d’abord

Alibaba a une capitalisation boursière de 662 milliards de dollars. C’est la huitième société la plus précieuse cotée sur les bourses américaines.

Ainsi, la valorisation attribuée à l’action BABA n’est pas une question d’investisseurs ne prêtant pas attention ou ignorant l’action. Encore une fois, il y a des raisons pour lesquelles les investisseurs ont vendu leurs actions au cours des derniers mois.

Cela ne veut pas dire que ces raisons sont correctes, simplement qu’elles existent.

La grande inquiétude se situe sur le front de la réglementation. La semaine dernière, le gouvernement chinois a imposé une amende antitrust de 2,75 milliards de dollars à l’entreprise. C’était la sanction la plus élevée jamais enregistrée au pays.

Ce n’est pas la première initiative du gouvernement central. L’offre publique initiale proposée de Ant Financial, dans laquelle Alibaba détient une participation importante, a été suspendue en novembre.

Nous avons même vu des spéculations sur la santé du fondateur d’Alibaba, Jack Ma, après sa disparition de la vue du public.

Ce ne sont pas les seuls risques. Des concurrents plus petits sont à la recherche d’Alibaba, certains prenant des parts de marché.

Et, bien sûr, il y a les préoccupations de longue date concernant l’économie chinoise elle-même. Certains investisseurs estiment que le pays encore nominalement communiste est sur le point de subir un krach.

Prendre du recul

Mais tous ces risques ont un fil conducteur. Ils n’existent que parce qu’Alibaba est, eh bien, Alibaba.

Il retient l’attention des régulateurs parce que c’est une entreprise massive. Chaque concurrent vise Alibaba parce que c’est le leader incontesté du commerce de détail en ligne chinois.

Les grandes entreprises technologiques aux États-Unis ont souvent des problèmes similaires et des défis similaires.

Maintenant, oui, les gouvernements chinois et américain sont bien sûr très différents. Mais considérons ce que le gouvernement chinois a réellement fait.

Il a infligé une amende de moins de 3 milliards de dollars à Alibaba – soit moins d’un demi pour cent de sa capitalisation boursière. Et d’autres sanctions, comme l’obligation déclarée de céder des actifs médiatiques, n’ont guère d’impact sur l’activité principale.

2,75 milliards de dollars ne sonne pas comme une simple gifle, mais c’est un peu le cas.

Le gouvernement chinois essaie de guider Alibaba dans la direction qu’il souhaite. Cela ne fait pas exploser l’entreprise. En effet, Alibaba reste un élément clé de l’expansion «ceinture et route» de la Chine en Asie et au-delà. L’idée qu’il existe un risque existentiel pour l’entreprise et pour l’action BABA semble insensée.

Le bon objectif pour le stock BABA

Je ne dis pas que les investisseurs devraient carrément ignorer les défis auxquels Alibaba est confronté. Je dis que les investisseurs devraient replacer ces défis dans leur contexte.

Encore une fois, il s’agit d’une entreprise d’une valeur d’environ 662 milliards de dollars. Il va générer plus de 100 milliards de dollars de revenus en 2021.

Il augmente la ligne supérieure à près de 40% de clip cet exercice. L’activité cloud a une énorme valeur autonome. Alibaba a beaucoup d’espace pour se développer à l’international.

Il y a tellement de bonnes nouvelles – et pourtant le stock BABA est bon marché. C’est bon marché même si l’entreprise investit des milliards dans des efforts de croissance tels que le cloud, les efforts logistiques et la vente au détail physique.

En termes simples, la grande erreur avec les actions BABA est de se concentrer sur les risques. Ce sont les récompenses auxquelles les investisseurs devraient prêter attention. Parce que, assez tôt, c’est exactement ce que le marché va faire.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

