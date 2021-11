Cette grande zone de texte de combat dans Star Wars: KOTOR On Switch est « prévue »

Image : Aspyr

Si vous avez apprécié Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République sur la Nintendo Switch ce week-end, une chose que vous avez sans doute remarquée est la zone de texte de combat trop grande qui apparaît chaque fois que vous êtes engagé dans une bataille.

De nombreux joueurs pensaient qu’il s’agissait d’un bug au début, mais Aspyr – le développeur derrière cette version du légendaire RPG de BioWare – a apparemment confirmé que c’était comme prévu. Le responsable de la communauté d’Aspyr a détaillé cela sur Discord (via r/kotor):

« Salut les gars ! J’espère que vous appréciez déjà le jeu. La zone de texte de combat est un comportement prévu, mais nous sommes toujours heureux d’entendre les commentaires des joueurs ! Vous pouvez le transmettre à notre équipe de développement via [email protected] ou en soumettant une demande sur support.aspyr.com. Merci beaucoup pour votre soutien! »

Pour clarifier davantage, le même membre de l’équipe Aspyr a expliqué comment la taille de cette boîte était également celle prévue :

« J’ai posé des questions sur la taille de la zone de texte et c’était en effet prévu, pour autant que je sache. »

Star Wars : KOTOR sur Switch (Image : Aspyr / Nintendo Life)

Les joueurs demandent maintenant à Aspyr de le « réparer » en offrant plus de tailles de bulles de texte ou en autorisant sa désactivation dans le menu des options. Encore une fois, cependant – si vous trouvez que cela pose un problème, informez-en l’équipe de développement d’Aspyr.

Et pour tous ceux qui sont curieux, voici notre propre capture d’une ancienne version sur Steam – la zone de texte de combat est beaucoup moins visible :

Star Wars : KOTOR sur Steam (PC) (Image : Nintendo Life)

En dehors de cela, le dernier lancement de Star Wars d’Apsyr s’est relativement bien déroulé et se porte bien mieux que sa précédente version de Switch. Star Wars : Commando de la République, qui a rencontré pas mal de problèmes au lancement. En dehors de la zone de texte, comment trouvez-vous KOTOR sur Switch jusqu’à présent ? Et si vous n’avez pas joué à ce qui est considéré comme l’un des plus grands RPG de tous les temps, consultez notre critique.