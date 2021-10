«Cette histoire n’est pas terminée»: les filets ont ignoré les Américains quittant enfin l’Afghanistan

Lundi soir, les réseaux de diffusion (ABC, CBS et NBC) ont montré à quel point ils avaient fait pour couvrir peut-être la plus grosse bévue de la présidence de Joe Biden à ce jour : abandonner les Américains dans un Afghanistan contrôlé par les talibans. Et le correspondant de Fox News Channel, Trey Yingst, l’a mieux exprimé lorsqu’il a déclaré « Cette histoire n’est pas terminée » tout en rapportant comment certains Américains ont finalement pu s’échapper.

« Nous sommes le 18 octobre et nous sommes de retour en Afghanistan contrôlé par les talibans où les vols d’évacuation se poursuivent. Cette histoire n’est pas terminée », a-t-il déclaré sur Special Report. « Il y a des milliers d’alliés américains toujours bloqués dans le pays, ainsi que des citoyens américains et des détenteurs de cartes vertes. »

Il a également noté que « leur sûreté et leur sécurité sont une préoccupation majeure pour la communauté internationale ». Ce qui était intéressé car ils ne semblaient pas être une préoccupation pour l’administration Biden ni pour les médias libéraux.

Yingst s’est également entretenu avec certains des Américains qui embarquaient sur un vol qatari pour quitter le pays et se mettre en sécurité :

YINGST : L’aéroport international de Kaboul reste une bouée de sauvetage pour les Américains et d’autres qui cherchent à échapper aux talibans. [Afghan name] Nory est un ingénieur qui vit dans le Maryland. Il a une carte verte et son fils de 3 ans a un passeport américain. Vous pouvez entendre le soulagement dans sa voix. NORY : Il sera excité. Et nous nous sentons bien de retourner à la maison, à nos affaires et à notre travail, également pour l’école des enfants. YINGST : Pour d’autres comme ce citoyen américain qui attend de monter à bord d’un jet qatari pour Doha, ils disent que les organismes internationaux devront travailler avec les talibans pour résoudre bon nombre des problèmes croissants de l’Afghanistan. HOMME NON IDENTIFIÉ : Il existe des motifs communs selon lesquels les gens peuvent se rassembler autour de cela. Et la communauté internationale doit trouver ce terrain d’entente.

« Vous remarquerez dans notre rapport d’aujourd’hui ; l’avion qatari transportait des dirigeants des talibans ainsi que des personnes essayant de fuir le groupe », a noté Yingst après avoir expliqué comment les talibans luttaient pour gouverner. « Le manifeste de vol met vraiment en évidence le rôle que joue le Qatar dans tout cela en essayant de gérer une relation avec les talibans tout en évacuant des civils innocents. »

Et juste avant le rapport de Yingst, le présentateur Bret Baier a rapporté que l’inspecteur général du Département d’État avait ouvert une enquête sur le retrait bâclé de l’Afghanistan.

« Fox a obtenu une lettre que l’inspecteur général a envoyée aux comités du Congrès annonçant que l’enquête comprendra des examens du programme de visa spécial d’immigrant pour l’Afghanistan, les Afghans traités pour l’admission de réfugiés aux États-Unis, la réinstallation des réfugiés afghans et des bénéficiaires de visas, et … la planification des actions d’urgence de l’ambassade et l’exécution pour inclure l’évacuation des citoyens américains et des ressortissants afghans », a-t-il déclaré.

Cela aussi a été ignoré par les réseaux de diffusion lors de leurs journaux télévisés du soir.

Cette omission des Américains rentrant enfin chez eux après que le président Biden les ait abandonnés a été rendue possible grâce aux parrainages lucratifs de Investissement Pêcheur sur ABC, Nutrisystème sur CBS, et Amazon sur NBC.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Reportage spécial de Fox News Channel

18 octobre 2021

18h28:56 heure de l’Est BRET BAIER : L’inspecteur général du département d’État enquête sur le retrait de l’administration Biden d’Afghanistan. C’est selon deux sources au courant de l’enquête. Fox a obtenu une lettre que l’inspecteur général a envoyée aux comités du Congrès annonçant que l’enquête comprendra des examens du programme de visa spécial d’immigrant pour l’Afghanistan, les Afghans traités pour l’admission de réfugiés aux États-Unis, la réinstallation des réfugiés afghans et des bénéficiaires de visas, et l’action d’urgence de Kaboul – urgence de l’ambassade la planification et l’exécution des actions pour inclure l’évacuation des citoyens américains et des ressortissants afghans. Cela continue à ce jour. Quelques Américains bloqués en Afghanistan après le retrait des États-Unis de ce pays sont finalement évacués de Kaboul et transportés par avion à Doha, au Qatar. Le correspondant Trey Yingst s’entretient avec certains d’entre eux ce soir. [Cuts to video] TREY YINGST : Nous sommes le 18 octobre, et nous sommes de retour en Afghanistan contrôlé par les talibans où les vols d’évacuation se poursuivent. Cette histoire n’est pas terminée. Des milliers d’alliés américains sont toujours bloqués dans le pays, ainsi que des citoyens américains et des détenteurs de cartes vertes. Leur sûreté et leur sécurité sont une préoccupation majeure pour la communauté internationale. L’aéroport international de Kaboul reste une bouée de sauvetage pour les Américains et d’autres qui cherchent à échapper aux talibans. [Afghan name] Nory est un ingénieur qui vit dans le Maryland. Il a une carte verte et son fils de 3 ans a un passeport américain. Vous pouvez entendre le soulagement dans sa voix. NORY : Il sera excité. Et nous nous sentons bien de retourner à la maison, à nos affaires et à notre travail, également pour l’école des enfants. YINGST : Pour d’autres comme ce citoyen américain qui attend de monter à bord d’un jet qatari pour Doha, ils disent que les organismes internationaux devront travailler avec les talibans pour résoudre bon nombre des problèmes croissants de l’Afghanistan. HOMME NON IDENTIFIÉ : Il existe des motifs communs selon lesquels les gens peuvent se rassembler autour de cela. Et la communauté internationale doit trouver ce terrain d’entente. YINGST : La tâche de gouverner est une bataille difficile pour les talibans qui luttent pour recevoir un large soutien international en raison des violations continues des droits humains, du manque de droits pour les femmes et du pouvoir de gouverner par la violence. Le ministre des Affaires étrangères par intérim des talibans a déclaré à Fox News que le changement était à venir, mais que cela prendra du temps. Les talibans continuent de faire ces promesses creuses. AMIR KHAN MUTTAQI (ministre des Affaires étrangères par intérim des talibans) : Il n’y a aucun problème en Afghanistan en ce moment ; telles que les menaces à la sécurité ou les menaces politiques. Les gens qui partent ont peut-être des problèmes économiques. Ils peuvent facilement aller et revenir. [Cuts back to live] YINGST : Vous remarquerez dans notre rapport d’aujourd’hui ; l’avion qatari transportait des dirigeants des talibans ainsi que des personnes essayant de fuir le groupe. Le manifeste de vol met vraiment en évidence le rôle que joue le Qatar dans tout cela en essayant de gérer une relation avec les talibans tout en évacuant des civils innocents. Bret ? BAIER : Trey Yingst à Doha. Trey, merci.